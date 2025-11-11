Россиянам рассказали, как перестать бояться строить новые цели после неудачи

11 ноября 2025, 12:39

Коуч Борьессон: успех заключается в поддержке себя, а не критике

Фото: iStock/Tippapatt

«Я так больше не буду!» — говорим мы себе после очередной неудачи, но страх снова ошибиться парализует волю. Почему после провала так страшно строить новые планы и что делать, чтобы превратить абстрактные мечты в конкретные и достижимые шаги?





Сертифицированный коуч, научный исследователь в области психологии и саморазвития Алёна Борьессон в беседе с «Радио 1» заявила, что главная причина, по которой мы боимся новых планов после неудачи, — это наше отношение к себе.





«Мы придаём провалу слишком негативное значение и начинаем критиковать себя. Из-за этого страшно пробовать и тестировать что-то новое», — сказала она.

«Нормально, что планы периодически не сбываются, мечты меняются. Реальность не предсказуема. Но если мы будем поддерживать себя, даже когда что-то идет не так, страх пробовать новое пропадёт», — отметила психолог.

«Когда мы говорим про новые планы и шаги, нужно поговорить с собой: во что я буду верить с точки зрения возможности моего успеха, какие я буду позволять себе чувства», — посоветовала Борьессон.

Что я буду думать о себе, когда буду это делать?

Как я буду себя чувствовать в процессе?

Какие конкретные действия я хочу совершить из этого нового, поддерживающего состояния?

«Этот подход позволяет действовать не из страха или принуждения, а из состояния уверенности и самоподдержки, что значительно повышает шансы на успех», — резюмировала собеседница.