Россиянам рассказали, как перестать бояться строить новые цели после неудачи
Коуч Борьессон: успех заключается в поддержке себя, а не критике
«Я так больше не буду!» — говорим мы себе после очередной неудачи, но страх снова ошибиться парализует волю. Почему после провала так страшно строить новые планы и что делать, чтобы превратить абстрактные мечты в конкретные и достижимые шаги?
Сертифицированный коуч, научный исследователь в области психологии и саморазвития Алёна Борьессон в беседе с «Радио 1» заявила, что главная причина, по которой мы боимся новых планов после неудачи, — это наше отношение к себе.
«Мы придаём провалу слишком негативное значение и начинаем критиковать себя. Из-за этого страшно пробовать и тестировать что-то новое», — сказала она.
Ключ к решению, по совету эксперта, заключается в необходимости изменить отношение к неудачам, перестав видеть в них нечто ужасающее. То есть следует принять, что это естественная часть жизни.
«Нормально, что планы периодически не сбываются, мечты меняются. Реальность не предсказуема. Но если мы будем поддерживать себя, даже когда что-то идет не так, страх пробовать новое пропадёт», — отметила психолог.Она добавила, что фокусироваться исключительно на действиях, забыв про внутреннее состояние, которое его мотивирует, является ошибкой.
«Когда мы говорим про новые планы и шаги, нужно поговорить с собой: во что я буду верить с точки зрения возможности моего успеха, какие я буду позволять себе чувства», — посоветовала Борьессон.
Вместо того чтобы просто составлять список дел «1-2-3», она порекомендовала задать себе три ключевых вопроса:
- Что я буду думать о себе, когда буду это делать?
- Как я буду себя чувствовать в процессе?
- Какие конкретные действия я хочу совершить из этого нового, поддерживающего состояния?
«Этот подход позволяет действовать не из страха или принуждения, а из состояния уверенности и самоподдержки, что значительно повышает шансы на успех», — резюмировала собеседница.