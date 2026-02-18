«Не идите к мамонту голодным»: Диетолог дала рецепт безопасной Масленицы

18 февраля 2026, 18:43

Диетолог Соломатина: перед употреблением блинов нужно съесть суп или салат

Фото: iStock/Luiza Nalimova

Масленичная неделя — время блинов, гостей и душевных посиделок. Но как совместить традиции с заботой о здоровье и не превратить праздник живота в стресс для организма?





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, почему нельзя отказываться от угощений, но и набрасываться на них с голоду — тоже плохая идея.





«Если съесть классические блинчики с вареньем, будучи голодным, это вызовет резкий подъём уровня глюкозы в крови. Организм не знает, что у нас есть холодильники, — он думает, что наступила зима, и надо делать запасы. Часть энергии отложится про запас. Если так делать постоянно, клетки "заваливаются" жиром, перестают открываться для инсулина, и глюкоза начинает разрушать сосуды. Дальше — воспаление, холестерин, формирование бляшек. Итог — не только инфаркты, но и ухудшение памяти, внимания, снижение качества жизни», — сказала она.

«Зеркальные нейроны, социализация, окситоцин — это наше всё. Совместное поедание "мамонта" заложено в нас природой. Но чтобы не съесть лишнего, нужно прийти в гости не голодным. Минут за 20 до застолья съешьте что-то большое и овощное — салат или суп. Это успокоит гормон голода грелин, и кровь уже не будет такой "голодной"», — отметила Соломатина.