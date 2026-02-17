«Солнечная Масленица» в Подмосковье: какую программу подготовили парки региона?
21 и 22 февраля в парках Московской области развернется масштабное празднование «Солнечной Масленицы». В этом году к народным гуляниям присоединятся более 90 парков региона. Гостей ждут шествия со скоморохами, ярмарки народных промыслов, мастер-классы, самовары с горячим чаем, богатырские состязания и традиционное сжигание чучела.
Подробнее о планах празднования Масленицы рассказала начальник отдела по связям с общественностью Мособлпарка Анастасия Маркина в эфире «Радио 1».
Праздник в каждом муниципалитетеМасленичные гуляния пройдут сразу на десятках площадок — от крупных городских парков до небольших усадебных территорий.
«Солнечная Масленица – это самый любимый, наверное, праздник у всей нашей страны и у жителей Подмосковья в том числе. Конечно же, мы подготовили масштабное мероприятие», — рассказывает сотрудник Мособлпарка.Мероприятия будут идти два дня — 21 и 22 февраля. К выходным в парках региона подготовят:
- 49 театрализованных шествий;
- 48 творческих мастерских;
- 58 ярмарок народных промыслов «Живые традиции»;
- 71 самоварная и блинная станция;
- сжигание чучела Масленицы в 47 парках.
Что подготовили в округах?Каждый парк готовит свою программу.
В городском парке Шаховской откроется «обжорный ряд» и блинная станция. Гости смогут попробовать масленичные блины, посетить концерт и поучаствовать в богатырских состязаниях.
В парке усадьбы Кривякина установят традиционный масленичный столб. Причем, как отмечают организаторы, залезать на него любят не только мужчины, но и дети. Там же покажут рубку шашкой, проведут мастер-классы, семейные состязания и завершат праздник сожжением чучела.
В парке Захарово в Одинцовском округе пройдет конкурс на самую красивую масленичную куклу и покажут сказку «Кулачки по закоулочкам».
А в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха гостей ждут необычные активности: родео на медведе, надувной тир, игры со сказочными персонажами, кукольный спектакль «Петрушкин балаганчик» и выступление казачьего хора.
«В парках программа очень насыщенная, мероприятие пройдет у нас, как мы любим, масштабно, празднично, со всеми народными традициями», — отмечает Анастасия Маркина в диалоге с «Радио 1».
Сколько стоит посещение мероприятий?
Организаторы отдельно подчеркнули: вход на все события свободный.
«Это все у нас абсолютно бесплатно, абсолютно для всех желающих, поэтому можно приходить в любой парк, не нужно заранее записываться, можно просто прийти всей семьей», — поясняет специалист.Это значит, что гости могут выбрать ближайший парк или отправиться в соседний городской округ — и просто присоединиться к празднику.
Где узнать точное расписание?
Время начала мероприятий в каждом парке может отличаться, поэтому организаторы советуют заранее посмотреть программу конкретной площадки.
Подробная информация доступна:
- в соцсетях парков Подмосковья;
- в соцсетях Министерства культуры и туризма Московской области;
- в соцсетях Мособлпарка;
- на главном туристическом портале региона WelcomeMosreg;
- в приложении «Мое Подмосковье».