«Солнечная Масленица» в Подмосковье: какую программу подготовили парки региона?

Фото: Telegram-канал @mosoblpark

21 и 22 февраля в парках Московской области развернется масштабное празднование «Солнечной Масленицы». В этом году к народным гуляниям присоединятся более 90 парков региона. Гостей ждут шествия со скоморохами, ярмарки народных промыслов, мастер-классы, самовары с горячим чаем, богатырские состязания и традиционное сжигание чучела.




Подробнее о планах празднования Масленицы рассказала начальник отдела по связям с общественностью Мособлпарка Анастасия Маркина в эфире «Радио 1».

Праздник в каждом муниципалитете

Масленичные гуляния пройдут сразу на десятках площадок — от крупных городских парков до небольших усадебных территорий.

«Солнечная Масленица – это самый любимый, наверное, праздник у всей нашей страны и у жителей Подмосковья в том числе. Конечно же, мы подготовили масштабное мероприятие», — рассказывает сотрудник Мособлпарка.
Фото: Telegram-канал @mosoblpark
Мероприятия будут идти два дня — 21 и 22 февраля. К выходным в парках региона подготовят:
  • 49 театрализованных шествий;
  • 48 творческих мастерских;
  • 58 ярмарок народных промыслов «Живые традиции»;
  • 71 самоварная и блинная станция;
  • сжигание чучела Масленицы в 47 парках.
Организаторы постарались не только сохранить традиции, но и добавить новые форматы, чтобы праздник был интересен и детям, и взрослым.

Что подготовили в округах?

Каждый парк готовит свою программу.

В городском парке Шаховской откроется «обжорный ряд» и блинная станция. Гости смогут попробовать масленичные блины, посетить концерт и поучаствовать в богатырских состязаниях.

В парке усадьбы Кривякина установят традиционный масленичный столб. Причем, как отмечают организаторы, залезать на него любят не только мужчины, но и дети. Там же покажут рубку шашкой, проведут мастер-классы, семейные состязания и завершат праздник сожжением чучела.
Фото: Telegram-канал @mosoblpark
В парке Захарово в Одинцовском округе пройдет конкурс на самую красивую масленичную куклу и покажут сказку «Кулачки по закоулочкам».

А в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха гостей ждут необычные активности: родео на медведе, надувной тир, игры со сказочными персонажами, кукольный спектакль «Петрушкин балаганчик» и выступление казачьего хора.

«В парках программа очень насыщенная, мероприятие пройдет у нас, как мы любим, масштабно, празднично, со всеми народными традициями», — отмечает Анастасия Маркина в диалоге с «Радио 1».

Сколько стоит посещение мероприятий?


Организаторы отдельно подчеркнули: вход на все события свободный.

«Это все у нас абсолютно бесплатно, абсолютно для всех желающих, поэтому можно приходить в любой парк, не нужно заранее записываться, можно просто прийти всей семьей», — поясняет специалист.
Это значит, что гости могут выбрать ближайший парк или отправиться в соседний городской округ — и просто присоединиться к празднику.

Фото: Telegram-канал @mosoblpark

Где узнать точное расписание?


Время начала мероприятий в каждом парке может отличаться, поэтому организаторы советуют заранее посмотреть программу конкретной площадки.

Подробная информация доступна:
  • в соцсетях парков Подмосковья;
  • в соцсетях Министерства культуры и туризма Московской области;
  • в соцсетях Мособлпарка;
  • на главном туристическом портале региона WelcomeMosreg;
  • в приложении «Мое Подмосковье».
Масленица в Подмосковье обещает быть по-настоящему солнечной — с блинами, самоварами, народной музыкой и атмосферой большого семейного праздника.
Ирина Паршина

