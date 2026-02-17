17 февраля 2026, 16:35

оригинал Фото: Telegram-канал @mosoblpark

21 и 22 февраля в парках Московской области развернется масштабное празднование «Солнечной Масленицы». В этом году к народным гуляниям присоединятся более 90 парков региона. Гостей ждут шествия со скоморохами, ярмарки народных промыслов, мастер-классы, самовары с горячим чаем, богатырские состязания и традиционное сжигание чучела.





Содержание Праздник в каждом муниципалитете Что подготовили в округах? Сколько стоит посещение мероприятий? Где узнать точное расписание?

Подробнее о планах празднования Масленицы рассказала начальник отдела по связям с общественностью Мособлпарка Анастасия Маркина в эфире «Радио 1».





Праздник в каждом муниципалитете

«Солнечная Масленица – это самый любимый, наверное, праздник у всей нашей страны и у жителей Подмосковья в том числе. Конечно же, мы подготовили масштабное мероприятие», — рассказывает сотрудник Мособлпарка.

Фото: Telegram-канал @mosoblpark

49 театрализованных шествий;

48 творческих мастерских;

58 ярмарок народных промыслов «Живые традиции»;

71 самоварная и блинная станция;

сжигание чучела Масленицы в 47 парках.

Что подготовили в округах?

Фото: Telegram-канал @mosoblpark

«В парках программа очень насыщенная, мероприятие пройдет у нас, как мы любим, масштабно, празднично, со всеми народными традициями», — отмечает Анастасия Маркина в диалоге с «Радио 1».

Сколько стоит посещение мероприятий?

«Это все у нас абсолютно бесплатно, абсолютно для всех желающих, поэтому можно приходить в любой парк, не нужно заранее записываться, можно просто прийти всей семьей», — поясняет специалист.

Фото: Telegram-канал @mosoblpark

Где узнать точное расписание?