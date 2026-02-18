«Остро и внезапно»: Хирург объяснил, как не пропустить смертельную опасность тромбоза

18 февраля 2026, 16:56

Хирург Трейгер: коварство тромбоза — в его внезапности

Фото: iStock/Rabizo

Многие боятся варикоза, но еще больше — тромбов, которые «могут оторваться».





Хирург Центра спасения конечностей РЖД Медицины и Центра Медси Георгий Трейгер в беседе с «Радио 1» развеял главные мифы о тромбозе, предупредив, что, в отличие от варикоза, который развивается годами, тромбоз — острое состояние. И если оно случилось, перепутать его с усталостью или отеками невозможно. Главное — вовремя распознать сигналы организма и ни в коем случае не лезть за советом в интернет.





«При подозрении на тромбоз запрещено заниматься самодиагностикой с помощью форумов или нейросетей. Если варикозная вена воспаляется и тромбируется, это невозможно не заметить», — сказал он.

«Воспаление доставляет серьезный дискомфорт при любом движении: болезненно сгибать и разгибать колено. Вена относительно кожи начинает смещаться и вызывает раздражение болевых рецепторов. Если мы говорим про тромбоз вен, которые находятся глубже, то нога резко увеличивается в объёме», — объяснил врач.