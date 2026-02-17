Эксперт назвала допустимое количество блинов в день
Гастроэнтеролог Кашух: в день можно съедать до четырех блинов
При нормальном весе и достаточной физической активности человек может спокойно съедать три-четыре блина в день. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По ее словам, здоровым людям не нужно пытаться искать рецепты блинов без молока, яиц или сахара, чтобы сделать тесто диетическим.
«Для взрослого человека комфортное количество — примерно три-четыре блина в день. Такая порция позволит получить удовольствие от праздника, сохранив в рационе место для важных групп продуктов: мяса, рыбы, круп, овощей и фруктов», — уточнил Кашух в разговоре с «Известиями».
При этом блин с начинкой из мяса, творога или рыбы может стать полноценным приемом пищи. Туда полезно добавить овощи, зелень или фрукты в качестве источника клетчатки, витамина С, а также макро- и микроэлементов. Кашух добавила, что блины можно печь из любой муки, исходя из собственных вкусовых предпочтений, поскольку ни один вид муки не требует исключения или замены, если нет непереносимости.
В свою очередь тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан рассказал «Газете.Ru», что после масленичной недели не обязательно бросаться в голодовку и садиться на кефир.
«Плюс 1–3 кг на весах после масленичной недели — это в основном не жир. После обильной углеводной еды организм запасает гликоген, а каждый его грамм удерживает примерно 2,5–3 грамма воды. Реальные жировые отложения составляют лишь часть этой прибавки, а остальное уйдет за 3–7 дней при нормальном режиме», — пояснил тренер.
Он посоветовал спокойно вернуться к правильному питанию, употреблять достаточное количество белка, овощей и заменить углеводы на цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты, а печеньки к чаю временно убрать.
Он пояснил, что дефицит должен составлять порядка 300–500 ккал от привычного рациона, в противном случае будут срывы, заключил Брабечан.