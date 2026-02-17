Эксперт назвала допустимое количество блинов в день

17 февраля 2026, 19:42

Гастроэнтеролог Кашух: в день можно съедать до четырех блинов

Фото: iStock/happy_lark

При нормальном весе и достаточной физической активности человек может спокойно съедать три-четыре блина в день. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.





По ее словам, здоровым людям не нужно пытаться искать рецепты блинов без молока, яиц или сахара, чтобы сделать тесто диетическим.





«Для взрослого человека комфортное количество — примерно три-четыре блина в день. Такая порция позволит получить удовольствие от праздника, сохранив в рационе место для важных групп продуктов: мяса, рыбы, круп, овощей и фруктов», — уточнил Кашух в разговоре с «Известиями».

«Плюс 1–3 кг на весах после масленичной недели — это в основном не жир. После обильной углеводной еды организм запасает гликоген, а каждый его грамм удерживает примерно 2,5–3 грамма воды. Реальные жировые отложения составляют лишь часть этой прибавки, а остальное уйдет за 3–7 дней при нормальном режиме», — пояснил тренер.