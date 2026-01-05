«Не имеет смысла»: Диетолог рассказал об опасности сахарозаменителей

05 января 2026, 10:43

Диетолог Кузьменко: не имеет смысла заменять сахар чем-либо

Фото: iStock/AntonioGuillem

Мода на замену сахара различными подсластителями набирает обороты. Но так ли это полезно и оправдано?





Врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» высказал весьма категоричное мнение на этот счет.





«Заменять обычный сахар фруктозой не имеет смысла. У них просто разные химические формулы», — сказал он.

«Я всегда по вкусу сразу могу определить, что там сахарозаменитель. И, честно говоря, никогда не понимал людей, которые делают десерты на сахарозаменителях. Лучше уж либо съесть нормальный десерт, либо его просто не есть», — поделился Кузьменко.

«Если хочешь съесть чего-то вкусного, то поешь. Не нужно изгаляться», — резюмировал диетолог.