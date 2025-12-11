Диетолог раскрыла пользу холодца

11 декабря 2025, 16:24

Диетолог Соломатина: холодец содержит большое количество коллагена

Фото: iStock/minadezhda

За один приём пищи можно съедать не более 200 граммов холодца. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.





Она пояснила, что холодец из куриного бульона легче переваривается, говяжий — более постный, а свиной — жирнее. В продукте содержится коллаген, который оказывает благоприятное воздействие на сосуды и кости.





«Чтобы организм усвоил коллаген лучше, нужно дольше уваривать бульон. Чем дольше варятся мясо и кости, тем быстрее происходит эффект гидролиза и продукт легче расщепить до необходимых аминокислот», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

