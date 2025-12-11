Достижения.рф

Диетолог раскрыла пользу холодца

Диетолог Соломатина: холодец содержит большое количество коллагена
За один приём пищи можно съедать не более 200 граммов холодца. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.



Она пояснила, что холодец из куриного бульона легче переваривается, говяжий — более постный, а свиной — жирнее. В продукте содержится коллаген, который оказывает благоприятное воздействие на сосуды и кости.

«Чтобы организм усвоил коллаген лучше, нужно дольше уваривать бульон. Чем дольше варятся мясо и кости, тем быстрее происходит эффект гидролиза и продукт легче расщепить до необходимых аминокислот», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

Диетолог добавила, что в холодце содержится глицин, который улучшает мозговую деятельность, способствует концентрации внимания и работе головного мозга.
Соломатина посоветовала за раз съедать не более 150-200 граммов этого блюда, поскольку оно является калорийным. Кроме того, перед употреблением стоит снимать с него жирную пленку.

Тем временем специалист в области правильного питания, врач-диетолог Наталья Лазуренко предупредила в беседе с RT, что бесконтрольное употребление мандаринов может обернуться проблемами с поджелудочной железой.

«В мандаринах достаточно большое количество сока и, соответственно, сахарозы, фруктозы, глюкозы. Наши ферменты практически не тратят много энергии на то, чтобы его усвоить. При этом уровень глюкозы в крови при употреблении мандаринов достаточно высоко поднимается, и это может тревожить поджелудочную железу», — пояснила Лазуренко.

По её словам, в день можно съедать не более 200 граммов мандаринов. Их лучше употреблять не позднее второй половины дня и ни в коем случае не делать сок.
