«Не киноа и не булгур»: Диетолог назвал топ-3 полезных гарнира

29 сентября 2026, 18:12

Диетолог Пристанский: на первом месте гарниров у меня картофель

Фото: IStock/gbh007

Говорят, что правильно питание - это дорого, однако специалисты называют такое утверждение мифом. Что должно быть дома у каждого, кто хочет питаться правильно и при этом вкусно?





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» назвал свою личную тройку лучших гарниров — и первое место в ней занял вовсе не рис и не гречка.





«Полезные гарниры — это не обязательно дорогие "суперфуды" вроде киноа или булгура. Всё хорошо в меру. Всё, что вам хочется, то и потребляйте. Не будет разницы в самом гарнире как таковом, только в его объёме и общей калорийности», — сказал он.

1 место — картофель

«Картофель — это прямо лично мой маст-хэв. То есть он достаточно богат по необходимым количествам того же самого магния, калия и так далее. Даже чуть ли не богаче, чем банан, и обладает более низкой калорийностью, особенно если его запекать или просто отваривать», — поделился Пристанский.

2 место — батат

«Он ещё более богат, в нём чуть больше калорийности, крахмальности и сахара. В первую половину дня он заходит великолепно. Причём его можно делать как в формате десертного, так и в формате гарнирного блюда», — сказал диетолог.

3 место — рис

«Он очень здорово впитывает в себя любые ароматы. И его можно разнообразить как угодно: например, просто добавить болгарский перец или чеснок. А если туда плеснуть пару ложек мирина либо мицукана — это уксус японский, — то весь вкус меняется», — рассказал собеседник.