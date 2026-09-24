Диетолог Дианова посоветовала употреблять рыбу два-три раза в неделю

24 сентября 2026, 19:46

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Рыба является одним из самых ценных продуктов в рационе. Об этом рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.





В разговоре с RT она пояснила, что жирные сорта богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые подавляют скрытые воспалительные процессы, поддерживают эластичность сосудов и улучшают когнитивные функции мозга.





«Для максимальной защиты сердца и сосудов стоит выбирать жирные сорта — лосось, скумбрию, сельдь, сардины или палтуса. Если цель — контроль веса или диетическое питание, лучше подойдёт нежирная рыба, такая как треска, минтай, хек, судак, пикша или камбала», — объяснила Дианова.

«Многие продукты питания не имеют полезных для организма компонентов. В белом рисе нет растительных волокон — пустой по своему составу продукт. Равно как и белый хлеб и другие изделия из муки высшего сорта», — пояснила эксперт.