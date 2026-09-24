Диетолог Дианова посоветовала употреблять рыбу два-три раза в неделю
Рыба является одним из самых ценных продуктов в рационе. Об этом рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
В разговоре с RT она пояснила, что жирные сорта богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые подавляют скрытые воспалительные процессы, поддерживают эластичность сосудов и улучшают когнитивные функции мозга.
«Для максимальной защиты сердца и сосудов стоит выбирать жирные сорта — лосось, скумбрию, сельдь, сардины или палтуса. Если цель — контроль веса или диетическое питание, лучше подойдёт нежирная рыба, такая как треска, минтай, хек, судак, пикша или камбала», — объяснила Дианова.
При этом морская рыба также содержит йод, который полезен для щитовидной железы. Диетолог посоветовала употреблять рыбу два-три раза в неделю, чередуя её виды для получения полного спектра нутриентов.
Тем временем доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала Общественной Службе Новостей, что еда должна обеспечивать организм энергией и питательными веществами, а для этого в рацион важно включать цельнозерновые продукты, сезонные овощи, фрукты, мясо, рыбу и многое другое.
«Многие продукты питания не имеют полезных для организма компонентов. В белом рисе нет растительных волокон — пустой по своему составу продукт. Равно как и белый хлеб и другие изделия из муки высшего сорта», — пояснила эксперт.
По словам Королёвой, иммунитет человека зависит от состояния микробиома кишечника. Кормить его нужно клетчаткой и пищевыми волокнами. В этой связи диетолог посоветовала выбирать хлеб из отрубей, цельнозерновые макароны, бурый или красный рис, зелень и овощи. Эти продукты наполнят рацион клетчаткой, минералами, витаминами, антиоксидантами, заключила специалист.