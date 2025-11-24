«Не классическая картинка ноября»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей области на текущей неделе

24 ноября 2025, 14:06

Синоптик Шувалов: на текущей неделе в Москве и Подмосковье будет ледяной дождь и снег

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Ноябрь подходит к концу, значит, морозы все ближе и ближе. Какая погода ждет жителей Москвы и области?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в среду закончится дождь, и начнется понижение температуры.





«Ветерок сменится, во вторник, хотя день и обойдется без осадков, но температура выше нуля градусов не поднимется. Будет гололедица на дорогах», — сказал он.

«В четверг снова ожидается дождь и +5, +7 градусов тепла, а в пятницу мы снова скатимся до нуля и минуса. Нужно быть осторожнее на дорогах», — отметил Шувалов.

«Это не классическая картинка ноября. Уже должен лежать снег, а его еще, наверное, неделю или две не будет», — заключил собеседник.