«Не классическая картинка ноября»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей области на текущей неделе
Синоптик Шувалов: на текущей неделе в Москве и Подмосковье будет ледяной дождь и снег
Ноябрь подходит к концу, значит, морозы все ближе и ближе. Какая погода ждет жителей Москвы и области?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в среду закончится дождь, и начнется понижение температуры.
«Ветерок сменится, во вторник, хотя день и обойдется без осадков, но температура выше нуля градусов не поднимется. Будет гололедица на дорогах», — сказал он.
По словам синоптика, на текущей неделе ожидается мокрый снег, далее — ледяной дождь.
«В четверг снова ожидается дождь и +5, +7 градусов тепла, а в пятницу мы снова скатимся до нуля и минуса. Нужно быть осторожнее на дорогах», — отметил Шувалов.
Он добавил, что резкая перемена температур будет длиться продолжительное время.
«Это не классическая картинка ноября. Уже должен лежать снег, а его еще, наверное, неделю или две не будет», — заключил собеседник.