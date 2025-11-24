«Снег вернется»: москвичам рассказали о погоде на неделю

24 ноября 2025, 12:11

Синоптик Позднякова: 24 ноября на дороги ляжет уже постоянный снег

Фото: iStock/VvoeVale

На этой неделе в столичном регионе может выпасть постоянный снег. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, в понедельник, 24 ноября атмосферное давление резко понизится и появятся осадки.





«В ночное время пойдет снег, днем это будет смешанная фаза. В ночные часы температура слабо отрицательная, в некоторых районах еще будет около -1…-3 °С. А вот дневная повсюду уже станет положительная — +1…+6 °С», — уточнила Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

«В четверг в Москве можно ждать взлёта температуры до +5…+7 °С. И можно ожидать дожди. Гололедицу по ночам также можно ожидать в течение текущей недели», — отметил эксперт.