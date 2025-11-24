«Снег вернется»: москвичам рассказали о погоде на неделю
Синоптик Позднякова: 24 ноября на дороги ляжет уже постоянный снег
На этой неделе в столичном регионе может выпасть постоянный снег. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её прогнозу, в понедельник, 24 ноября атмосферное давление резко понизится и появятся осадки.
«В ночное время пойдет снег, днем это будет смешанная фаза. В ночные часы температура слабо отрицательная, в некоторых районах еще будет около -1…-3 °С. А вот дневная повсюду уже станет положительная — +1…+6 °С», — уточнила Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».
Она также не исключила, что 24 ноября на дороги ляжет уже постоянный снег.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что во вторник, 25 ноября, днём будет порядка 0…+2 °С и осадки.
«В четверг в Москве можно ждать взлёта температуры до +5…+7 °С. И можно ожидать дожди. Гололедицу по ночам также можно ожидать в течение текущей недели», — отметил эксперт.
Он добавил, что в пятницу столбики термометров покажут около 0…+2 °С.