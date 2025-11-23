Москвичей предостерегли от поездок на автомобилях из-за ледяного дождя
Дептранс рекомендует перейти на общественный транспорт из-за непогоды
В Москве в ночь на 24 ноября прогнозируют ледяной дождь. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В своём сообщении ведомство приводит прогноз синоптиков. Согласно ему, с 23:00 воскресенья и до утра понедельника в отдельных районах города ожидают мокрый снег и ледяной дождь. Такие погодные условия могут спровоцировать гололедицу на дорогах.
«Рекомендуем завтра для поездок использовать городской транспорт», — заявили в Департаменте транспорта.Автомобилистам специалисты дали отдельные советы. Они призвали водителей избегать резких манёвров за рулём, строго соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до других транспортных средств. В Дептрансе предложили по возможности полностью отказаться от поездок на личных автомобилях в этот период.