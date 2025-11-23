Москвичей предостерегли от поездок на автомобилях из-за ледяного дождя

23 ноября 2025, 17:34

Дептранс рекомендует перейти на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Istock/CatEyePerspective

В Москве в ночь на 24 ноября прогнозируют ледяной дождь. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».





В своём сообщении ведомство приводит прогноз синоптиков. Согласно ему, с 23:00 воскресенья и до утра понедельника в отдельных районах города ожидают мокрый снег и ледяной дождь. Такие погодные условия могут спровоцировать гололедицу на дорогах.

«Рекомендуем завтра для поездок использовать городской транспорт», — заявили в Департаменте транспорта.