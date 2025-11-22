Москвичам рассказли, когда в городе выпадет снег
Синоптик Позднякова: 24 ноября в Москве выпадет снег
В понедельник, 24 ноября, в Москве будет неопределённая погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она пояснила, что в выходные ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
«Что касается понедельника — модели очень расходятся. Временами осадки в виде снега. Но не исключено, что днём этот снег сменится смешанной фазой — мокрым снегом либо даже дождём. Температура ночью составит -4…+1 °С, а днём — -2…+3 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с RT.
При этом она не исключила, что 24 ноября утро в Москве будет снежным.
Тем временем жителям Кузбасса обещают снежную зиму с рекордным количеством осадков до 900 мм. Однако эксперт Telegram-канала «Эвристическая метеорологиня» считает, что такой прогноз является ошибочным, пишет «Сiбдепо».
«900 мм — это явно ошибка. С одной стороны, сильные морозы для этих регионов зимой — явление вполне обычное, но только для января и февраля. Несколько дней с температурой под -40 °С и снегопадами, и кузбассовцы действительно получают и мороз, и горы снега», — отметила специалист.
Она уточнила, что регион последние пять лет сильно отставал по зимним осадкам, а в этом году ожидается двойная норма. 900 мм за зиму не являются аномальным количеством, заключила автор.