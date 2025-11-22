Москвичам рассказли, когда в городе выпадет снег

22 ноября 2025, 16:00

Синоптик Позднякова: 24 ноября в Москве выпадет снег

Фото: iStock/helivideo

В понедельник, 24 ноября, в Москве будет неопределённая погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





Она пояснила, что в выходные ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.





«Что касается понедельника — модели очень расходятся. Временами осадки в виде снега. Но не исключено, что днём этот снег сменится смешанной фазой — мокрым снегом либо даже дождём. Температура ночью составит -4…+1 °С, а днём — -2…+3 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с RT.

