«Не клеймо»: Психолог объяснила, почему одинокие люди боятся никогда не встретить любовь, и что с этим делать

13 февраля 2026, 14:05

Психолог Кардиакос: одинокие люди боятся не встретить любовь из-за самооценки

Фото: Istock/fizkes

Страх навсегда остаться одному знаком практически каждому, кто переживал расставание или затянувшееся одиночество. Мысли вроде «я больше никогда не встречу своего человека» способны выбить из колеи и лишить сил. Но психологи уверены: это не голос разума, а всего лишь сбой в мышлении, с которым можно и нужно работать. Откуда берется этот страх и как вернуть себе вкус к жизни?





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что одна из главных причин убеждения «я никого не встречу» кроется в самооценке. Если человек чувствует себя «недостойным», то он автоматически занижает свои шансы на счастье.





«Если я себя низко ценю, я тогда не оцениваю свои шансы на встречу другого человека как высокие. Низкая самооценка — это линза, через которую человек смотрит на мир: он просто не верит, что может быть кем-то выбран. Это ощущение часто родом из детства или является последствием жизненных неудач, но оно не является приговором», — объяснила она.

«Казалось бы, если боишься одиночества, нужно искать отношения. Но гипертрофированный страх играет злую шутку: человек начинает соглашаться на любую связь, лишь бы не быть одному. Этот страх может начать притягивать человека к неподходящим людям, и мы начинаем прощать всё, цепляемся за любого, кто дает хоть какую-то ниточку. Но так шансов на здоровые отношения уменьшается», — предупредила психолог.

Как себе помочь:

Перестаньте соревноваться: отношения — это не олимпийские игры;

отношения — это не олимпийские игры; Сделайте упражнение «Рационализация»: выпишите на лист все причины, по которым считаете, что никогда не встретите партнера. А потом задайте себе вопросы: правда ли это? Действительно ли отсутствие отношений сейчас означает никогда?

выпишите на лист все причины, по которым считаете, что никогда не встретите партнера. А потом задайте себе вопросы: правда ли это? Действительно ли отсутствие отношений сейчас означает никогда? Ловите и переформулируйте мысли: как только в голове заиграла знакомая пластинка «у всех есть, а у меня нет», остановитесь и скажите иначе: «У меня сейчас нет отношений. Да, но я буду делать маленькие шаги им навстречу»;

как только в голове заиграла знакомая пластинка «у всех есть, а у меня нет», остановитесь и скажите иначе: «У меня сейчас нет отношений. Да, но я буду делать маленькие шаги им навстречу»; Верните фокус на себя: забота о себе, приятные слова в свой адрес и качество собственной жизни — фундамент самооценки.

«Никто из нас не застрахован от счастья и счастливых отношений», — резюмировала Анастасия Кардиакос.