Названы причины снижения цен на картофель в России
Картофель в России подешевел из-за больших остатков и импорта
В апреле снизились цены на отечественный картофель из-за хорошего урожая в 2025 году и роста импорта. Об этом рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
По данным «Руспродсоюза», картофель в России к концу апреля потерял в цене 32,4% в годовом выражении. Эксперт уточнил, что в прошлом году урожай составил около 8,5 млн тонн, что повлияло на ценообразование весной текущего года.
«Также снижение цен на российский картофель в апреле обусловлено присутствием импорта. Из-за рекордного урожая в Европе Египет, который традиционно поставляет туда свою продукцию, увеличил отгрузку в Россию. Также в последнее время активно наращивает экспорт в РФ Китай», — объяснил Красильников в разговоре с URA.RU.
Он добавил, что торговые сети весной обычно заключают контракты на закупку импортного «раннего» картофеля, поскольку качество российского к весне ухудшается. Это также снижает его стоимость.
Тем временем рыбная продукция в столице с начала 2026 года значительно подорожала, однако спрос на нее не упал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доцент института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
«С начала 2026 года стоимость рыбной продукции в Москве продемонстрировала рост на 16–17%. Эта тенденция сохранится и в дальнейшем, поскольку вся сопутствующая инфраструктура сегмента неуклонно дорожает. За последний год розничный спрос на рыбу среди москвичей вырос в среднем на 4–5%», — отметил экономист.
Он подчеркнул, что подорожание рыбы привело к росту цен на говядину, свинину и яйца.