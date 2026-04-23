Названы причины снижения цен на картофель в России

23 апреля 2026, 23:32

Картофель в России подешевел из-за больших остатков и импорта

Фото: iStock/cash14

В апреле снизились цены на отечественный картофель из-за хорошего урожая в 2025 году и роста импорта. Об этом рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.





По данным «Руспродсоюза», картофель в России к концу апреля потерял в цене 32,4% в годовом выражении. Эксперт уточнил, что в прошлом году урожай составил около 8,5 млн тонн, что повлияло на ценообразование весной текущего года.





«Также снижение цен на российский картофель в апреле обусловлено присутствием импорта. Из-за рекордного урожая в Европе Египет, который традиционно поставляет туда свою продукцию, увеличил отгрузку в Россию. Также в последнее время активно наращивает экспорт в РФ Китай», — объяснил Красильников в разговоре с URA.RU.

«С начала 2026 года стоимость рыбной продукции в Москве продемонстрировала рост на 16–17%. Эта тенденция сохранится и в дальнейшем, поскольку вся сопутствующая инфраструктура сегмента неуклонно дорожает. За последний год розничный спрос на рыбу среди москвичей вырос в среднем на 4–5%», — отметил экономист.