«Время третьего урожая»: Россиянам рассказали, что нужно успеть посадить в саду

28 августа 2026, 16:17

Садовод Туманов: перед осенью нужно обработать почву сидератами

Фото: iStock/NATALIA KHIMICH

Многие дачники к сентябрю выдыхают и считают сезон закрытым. Однако специалисты уверяют: скучать рано. Пока городские бледнеют, умудренные садоводы сажают редиску и салаты, чтобы получить витаминный урожай прямо перед снегом.





Председатель Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что главное — подготовить почву и не забыть про сидераты.





«После томатов утилизируйте ботву, потому что она несёт фитофтору. Либо закапывайте поглубже, либо сжигайте. И теплица пустеет», — сказал он.

«Сидераты — это не панацея, они не заменят ведро навоза. Но они делают почву более живой. Там микроорганизмы начинают радоваться и активно работать, грибница развивается. А живая почва — это наше всё. Растения любят её больше, чем просто субстрат, даже напичканный химией», — дополнил Туманов.

«У них общие враги — крестоцветные блошки. Поэтому горчицу — под помидоры и огурцы, и обязательно перекопайте до того, как она зацветет. Как только начнут появляться бутоны — косите или заделывайте в землю, иначе она осеменится и засорит вам весь участок как сорняк», — объяснил садовод.