«Добавить клетчатку»: Диетолог рассказала, как превратить пиццу в полезное блюдо

10 февраля 2026, 13:45

Диетолог Дианова: К пицце нужно добавлять овощи для пользы

Фото: iStock/udra

Замена классических ингредиентов в пицце на полезные аналоги могут сделать ее вполне питательным блюдом. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.





По ее словам, главные составляющие пиццы — это начинка и тесто. Так, основу можно приготовить не только из пшеничной муки высшего сорта, а добавить нутовую или по ложке нескольких видов разной муки. Начинка в пицце часто бывает перенасыщенной, что делает блюдо калорийным и вредным для организма.





«Если взять самую простую пиццу Маргариту, то там просто соус и сыр. А это уже полдела — к ним надо только добавить клетчатку, и все. А сыр и еще что-то — это уже чрезмерно. Если хочется положить что-то дополнительно, то можно использовать, например, куриную грудку и небольшое количество сыра. Главное — надо как-то уменьшать количество насыщенных жиров», — сказала Дианова Общественной Службе Новостей.

«И еще нужно обязательно тщательно пережевать пиццу, потому что это свежеиспеченное тесто. А мы знаем, что это всегда тяжело для пищеварительной системы. Поэтому нужно очень тщательно пережевывать этот несчастный кусок пиццы. Во-первых, наедимся, а во-вторых, будет хорошо желудку», — отметила диетолог.