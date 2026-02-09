«С большим количеством томатов»: Диетолог назвала самую полезную пиццу

09 февраля 2026, 15:11

Диетолог Соломатина: «Маргарита» является самой полезной пиццей

Самой невредной является пицца «Маргарита» с большим количеством томатов и на тонком тесте. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





По словам эксперта, в одном куске пиццы может быть от 300 до 400 калорий. Поэтому ее не стоит есть чаще одного раза в неделю, а готовить это блюдо лучше самостоятельно.





«В целом же самой полезной можно назвать «Маргариту», так как ее основными ингредиентами являются помидоры и томатная паста, а они богаты ликопином. Этот растительный пигмент — мощнейший антиоксидант, который предотвращает старение организма», — рассказала Соломатина Москве 24.