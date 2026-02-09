«С большим количеством томатов»: Диетолог назвала самую полезную пиццу
Диетолог Соломатина: «Маргарита» является самой полезной пиццей
Самой невредной является пицца «Маргарита» с большим количеством томатов и на тонком тесте. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По словам эксперта, в одном куске пиццы может быть от 300 до 400 калорий. Поэтому ее не стоит есть чаще одного раза в неделю, а готовить это блюдо лучше самостоятельно.
«В целом же самой полезной можно назвать «Маргариту», так как ее основными ингредиентами являются помидоры и томатная паста, а они богаты ликопином. Этот растительный пигмент — мощнейший антиоксидант, который предотвращает старение организма», — рассказала Соломатина Москве 24.
Она также посоветовала добавлять в пиццу побольше зелени и использовать тонкое несдобное тесто. Еще полезнее будет, если приготовить его из цельнозерновой муки.
Пиццы с различными видами копченых мясных продуктов, а также консервированными ананасами являются самыми вредными, заключила Соломатина.