Россиянам рассказали, к чему снятся свадьба, собственная смерть, рождение ребёнка и дикие звери

13 октября 2026, 17:36

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Сновидения с древнейших времён занимали особое место в культуре и сознании человека: им приписывали пророческую силу, искали в них знаки судьбы и пытались разгадать скрытые смыслы. Одни считают сны окном в будущее, другие — лишь отражением пережитого за день, третьи — работой подсознания, которое продолжает анализировать информацию даже во сне. Что на самом деле стоит за ночными образами — загадка, над которой бьются нейробиологи, психологи и толкователи снов. И пока одни ищут научное объяснение, другие продолжают верить, что в сновидениях скрыт ключ к пониманию грядущих событий.





Астролог Павсекакий Богданов в беседе с «Радио 1» отметил, что мозг работает даже тогда, когда мы отдыхаем. Он обрабатывает полученную информацию, проводит аналитику, просчитывает вероятность тех или иных событий.





«Сновидение — это не мистическое послание, а скорее прогноз, который подсознание строит на основе накопленных данных. Допустим, женщине снится, что она поймала рыбу или режет арбуз — это к беременности. То есть на уровне подсознания мозг обработал информацию таким образом: есть огромная вероятность, что она в ближайшее время забеременеет. И этот сон — в руку», — сказал он.

«Если мы говорим про белое платье, само торжество, то это к новостям. Значит, мозг спрогнозировал, что в ближайшее время в жизни человека появятся какие-то добрые вести. Сна о собственной смерти пугаться не стоит — он вовсе не предвещает беду, а означает огромную вероятность, что начатое в ближайшее время дело не будет иметь должного эффекта», — объяснил Павсекакий.

«Сны — это своеобразная "аналитика" мозга, которая помогает заглянуть в ближайшее будущее. Верить им или нет — каждый решает сам, но разбирать сигналы подсознания, как минимум, любопытно», — заключил собеседник.