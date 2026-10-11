Врач назвал чай, который сильнее всего портит сон

11 октября 2026, 18:25

Сомнолог Новиков: крепкий чай с высоким содержанием кофеина может испортить сон

Фото: iStock/puhimec

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков объяснил, какой чай сильнее всего портит сон. Его слова приводит Lenta.ru.