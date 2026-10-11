Врач назвал чай, который сильнее всего портит сон
Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков объяснил, какой чай сильнее всего портит сон. Его слова приводит Lenta.ru.
Специалист отметил, что в проблемах со сном виноват не конкретный сорт, а любой крепко заваренный чай с высоким содержанием кофеина. Например, большая чашка крепкого черного или зеленого чая, выпитая вечером, может стать достаточной дозой, чтобы негативно повлиять на засыпание.
Сомнолог добавил, что чашка черного чая в среднем содержит 40–70 миллиграммов кофеина, зеленого — около 20–45, белого — около 15–40. Улуны и пуэры могут давать сопоставимые показатели, которые сильно зависят от сорта и способа заваривания.
Тем, кто замечает, что чай мешает заснуть, врач советует отказаться от напитков с кофеином минимум за шесть часов до сна, а при высокой чувствительности — еще раньше. При этом, если после выпитого вечером чая человек засыпает нормально, соблюдать правило необязательно, поскольку индивидуальная реакция важнее формального запрета.
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