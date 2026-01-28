«Не могу проснуться»: Сомнолог рассказал, как облегчить пробуждение зимой
Многие люди делятся своей проблемой: раннее пробуждение зимой — отдельный вид мучений. Это неудивительно, ведь в холодное время года наш организм начинает медленнее работать, чтобы все силы отдать на самообогрев.
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов в беседе с «Радио 1» заявил, что трудность утреннего подъема зимой связана с недостатком света. Поэтому нужно его создавать искусственным образом — например, с помощью светильников.
Также эксперт отметил, что качество сна тоже влияет на утренний подъем, поэтому существуют некоторые правила:
- Обеспечить достаточное по продолжительности время сна — не меньше 7 часов;
- Регулярно ложиться и вставать в одно и то же время;
- Обеспечить плавный переход от бодрствования ко сну: хотя бы час перед сном, когда вы не занимаетесь избыточной активностью.
«Следуя этим советам, можно пережить темный сезон в согласии со своей природой, сохранив силы и хорошее самочувствие. Если эти правила не работают, тогда стоит обратиться к врачу», — резюмировал сомнолог.