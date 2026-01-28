«Не могу проснуться»: Сомнолог рассказал, как облегчить пробуждение зимой

28 января 2026, 11:11

Сомнолог Полуэктов: пробуждение зимой звисит от света и качества сна

Фото: iStock/fizkes

Многие люди делятся своей проблемой: раннее пробуждение зимой — отдельный вид мучений. Это неудивительно, ведь в холодное время года наш организм начинает медленнее работать, чтобы все силы отдать на самообогрев.





Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов в беседе с «Радио 1» заявил, что трудность утреннего подъема зимой связана с недостатком света. Поэтому нужно его создавать искусственным образом — например, с помощью светильников.



Также эксперт отметил, что качество сна тоже влияет на утренний подъем, поэтому существуют некоторые правила:





Обеспечить достаточное по продолжительности время сна — не меньше 7 часов;

Регулярно ложиться и вставать в одно и то же время;

Обеспечить плавный переход от бодрствования ко сну: хотя бы час перед сном, когда вы не занимаетесь избыточной активностью.

«Следуя этим советам, можно пережить темный сезон в согласии со своей природой, сохранив силы и хорошее самочувствие. Если эти правила не работают, тогда стоит обратиться к врачу», — резюмировал сомнолог.