«Тревожность и депрессия»: Сомнолог раскрыла, почему нельзя отсыпаться на выходных
Подъем ранним утром и короткий дневной сон помогут восстановиться на выходных, а привычка отсыпаться может негативно отразиться на состоянии здоровья. Об этом предупредила врач-невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.
Она отметила, что лучше всегда придерживаться единого времени пробуждения и отхода ко сну. Однако в нерабочие дни допускается смещение режима на два часа.
«Если погрешность больше, запускается процесс восстановления. На каждый час смещения времени сна уходят сутки адаптации. В это время человек может чувствовать себя разбитым, повышается уровень тревожности и увеличивается риск возникновения депрессии», — рассказала Царева Москве 24.
По ее словам, в выходные можно поспать днем, но не более 20 минут. При более длительном сне будет тяжело просыпаться и появится ощущение вялости.
Царева добавила, что выходные лучше проводить активно: гулять и заниматься спортом, чтобы разгрузить мозг после рабочей недели. «Ленивые» выходные приводят к бессоннице и позднему отходу к ночному сну, заключила эксперт.