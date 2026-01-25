«Тревожность и депрессия»: Сомнолог раскрыла, почему нельзя отсыпаться на выходных

25 января 2026, 14:31

Сомнолог Царева: Ленивые выходные приводят к бессоннице

Фото: iStock/fizkes

Подъем ранним утром и короткий дневной сон помогут восстановиться на выходных, а привычка отсыпаться может негативно отразиться на состоянии здоровья. Об этом предупредила врач-невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.





Она отметила, что лучше всегда придерживаться единого времени пробуждения и отхода ко сну. Однако в нерабочие дни допускается смещение режима на два часа.





«Если погрешность больше, запускается процесс восстановления. На каждый час смещения времени сна уходят сутки адаптации. В это время человек может чувствовать себя разбитым, повышается уровень тревожности и увеличивается риск возникновения депрессии», — рассказала Царева Москве 24.