Певица Алиночка Князь рассказала, как справиться с волнением перед выступлением

25 января 2026, 15:01

Алиночка Князь: При боязни сцены важно чаще выходить на публику

Фото: iStock/nicoletaionescu

С паникой перед публичным выступлением может помочь справиться дыхательная техника. Об этом рассказала новосибирская певица Алиночка Князь.





По словам артистки, когда страх охватывает за пять минут до выхода, необходимо закрыть глаза и сделать 5–10 медленных глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться.





«Дальше, ментально отделите себя от страха. Вы — это не мысли, а тот, кто их создает. Скажите себе: "Это просто страх, но это не я"», — отметила певица в разговоре с Om1 Новосибирск.