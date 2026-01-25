Певица Алиночка Князь рассказала, как справиться с волнением перед выступлением
Алиночка Князь: При боязни сцены важно чаще выходить на публику
С паникой перед публичным выступлением может помочь справиться дыхательная техника. Об этом рассказала новосибирская певица Алиночка Князь.
По словам артистки, когда страх охватывает за пять минут до выхода, необходимо закрыть глаза и сделать 5–10 медленных глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться.
«Дальше, ментально отделите себя от страха. Вы — это не мысли, а тот, кто их создает. Скажите себе: "Это просто страх, но это не я"», — отметила певица в разговоре с Om1 Новосибирск.
Она добавила, что можно использовать психологический приём, который заключается в осознании страха как древнего механизма выживания. Она посоветовала поблагодарить организм за попытку защититься, тогда тревога теряет власть.
Князь посоветовала при боязни сцены чаще выходить на публику. В этом случае опыт выступлений копится и страх со временем уходит. Кроме того, по словам певицы, важно понимать свою цель. Именно четкая мотивация поможет победить страх.