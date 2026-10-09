«Не морщины»: Косметолог назвала неожиданную причину, прибавляющую возраст лицу

09 октября 2026, 11:34

Косметолог Пантус: возраст лицу может прибавлять отечность

Фото: iStock/megaflopp

Смотрим в зеркало и видим не себя: лицо словно «поплыло», стало тяжелее, а вместе с ним будто прибавились годы. Почему это происходит?





Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист, специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в беседе с «Радио 1» заявила, что иногда лицо старят не морщины, а отечность.





«Когда мы вспоминаем про возрастные изменения, чаще всего думаем о морщинах. Но зачастую гораздо сильнее визуально добавляет возраст человеку отечность. Лицо становится более тяжелым, одутловатым, меняются контуры, появляются мешки под глазами, нависает веко, сильнее выражаются носогубные складки», — сказала она.

«Также на отечность напрямую влияет сердечно-сосудистая система. При выраженной анемии, дефицитах и нарушениях белкового обмена могут появляться изменения в тканях. Поэтому постоянные отеки — это не всегда исключительно косметическая проблема и особенность организма», — объяснила Пантус.

«Возможно, происходят какие-то системные изменения», — резюмировала косметолог.