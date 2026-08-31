«Не мусор, а троянский конь»: Россиянам рассказали, почему одно гнилое яблоко может оставить без урожая и как спасти ситуацию

31 августа 2026, 11:57

Садовод Туманов: одна гусеница из гнилого яблока может уничтожить все плоды

Фото: iStock/Dennis Chraplak

Осенний сад пахнет яблоками, медом и прелыми листьями. Но за этой идиллией скрывается жестокая борьба. Многие дачники, глядя на усыпанный яблоками газон, трагически машут рукой: «Ну, осыпалось — значит, на компост». И в этом, по словам специалистов, роковая ошибка.





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что падалица — это не отходы производства, а стратегическая база врага, которую необходимо уничтожать или перерабатывать в этот же вечер.





«Яблоко само по себе не падает. Если упало, то оно либо подгнившее, либо поражено гусеницей плодожорки. Мы бросаем его в ведро или оставляем гнить в траве, но именно в этот момент начинается самое интересное (и опасное) с точки зрения цикла развития насекомого. Гусеница — существо ночное: она не будет карабкаться обратно сразу, а подождет темноты. И вот тут начинается "серийный саботаж": насекомое выползает и потихонечку залезет обратно на дерево. Она проинспектирует крону и подумает: "Так, а вот это яблочко хорошее, сейчас я его тоже испорчу". Таким образом одна гусеница может испортить до пяти яблок за ночь», — объяснил он.

«Просто выбросить в мусор — расточительно, а сложить в общую компостную кучу — опасно, ведь споры болезней от гнилых плодов могут сохраниться и перезимовать. Единственный способ разорвать этот порочный круг — тотальный контроль. Сбор падалицы должен происходить ежедневно вечером, перед заходом солнца, чтобы не оставить гусеницам ни шанса на перемещение», — отметил Туманов.

«Кругом получится яблочный дух: это и ароматизация дома, и заготовка. Можно повесить в остывающей сауне — там быстро высохнет. Либо использовать современные дегидраторы (электрические сушилки)», — сообщил садовод.