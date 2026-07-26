Кабаны напали на огород в одном регионе России
В Новосибирской области участились случаи нашествия диких кабанов на частные приусадебные участки. Животные всё чаще проявляют активность в поисках корма, нанося урон местным жителям, информирует Telegram-канал Mash Siberia.
Очередной инцидент произошел в селе Крутиха, где на одном из огородов зафиксировали сразу двух особей. Кабаны рылись в земле в поисках съестного, не обращая внимания на присутствие человека.
Кроме того, аналогичные визиты «организованной группы» парнокопытных отмечались и в селе Плотниково, где они также облюбовали местные наделы. Жители встревожились поведением животных и опасаются за сохранность своих урожаев.
Ранее в Испании дикие кабаны пробрались в торговый центр и напугали людей. Подробности в нашем материале.
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