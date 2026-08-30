Раскрыто, что посадить на огороде осенью для хорошего урожая

30 августа 2026, 09:08

Биолог Мацишина: для хорошего урожая осенью можно посадить на участке чеснок

Фото: iStock/Dzurag

Чеснок, морковь, ягодные и фруктовые саженцы, а также тюльпаны и нарциссы можно посадить осенью на даче для раннего и обильного урожая в следующем году. Об этом сообщила РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки» Наталия Мацишина.