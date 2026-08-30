Раскрыто, что посадить на огороде осенью для хорошего урожая
Чеснок, морковь, ягодные и фруктовые саженцы, а также тюльпаны и нарциссы можно посадить осенью на даче для раннего и обильного урожая в следующем году. Об этом сообщила РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки» Наталия Мацишина.
Посадка чеснока начинается, когда температура почвы на глубине 10–12 сантиметров опускается до +10–12 градусов. Обычно это происходит в конце сентября — октябре, за три-четыре недели до первых заморозков, подчеркнула биолог.
Она отметила, что грядку нужно подготовить заранее: перекопать, внести перегной и золу и сделать гребни для отвода лишней воды. Аналогично поступают с мелким луком-севком: весной он даст крепкие перья и крупные луковицы раньше обычного. Также можно посадить морковь, свеклу, петрушку и укроп.
Подзимняя посадка моркови и свеклы позволяет собрать урожай на две-три недели раньше, чем при посеве весной. Семена сеют в промерзшую землю, когда уже установились устойчивые холода. Важно, чтобы семена не проросли осенью, предупредила Мацишина.
Грядку мульчируют торфом или перегноем слоем в 2–3 сантиметра. Также под зиму сеют зелень, такую как укроп, петрушка, кинза и листовой салат. Они взойдут одними из первых с приходом весны.
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