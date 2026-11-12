«Не надо их ругать»: Как зумеры ломают систему и выбирают быть счастливыми
Актриса Исаева: зумеры выбирают новый сценарий, который приводит к счастью
«Они ничего не хотят», «обижаются на любую шутку» и «живут в телефонах» — стандартный набор претензий к зумерам от миллениалов и бумеров. Однако пока старшие коллеги и родители критикуют молодых за отсутствие амбиций и клиповое мышление, сами зумеры пытаются выжить в мире кризисов, инфляции и социальных сетей. Почему же их так упорно осуждают и кто на самом деле должен адаптироваться к переменам?
Супермодель, телеведущая, актриса Мария Исаева в беседе с «Радио 1» заявила, что столкновение поколений основывается на следовании правилам: старые правила — это сценарий, который отлично работал в прошлом веке, но если вы хотите прожить по-настоящему счастливую жизнь, прощайтесь с этой установкой.
«Вспомним эпигенетику — науку о том, как внешняя среда влияет на экспрессию генов. Среда кардинально изменилась. И зумеры, интуитивно чувствуя новые реалии, переключили свой внутренний код на качество жизни. Они не отказываются взрослеть. Они отказываются стареть душой и соглашаться на сценарий, который ведёт к выгоранию», — сказала она.
По словам эксперта, сегодня в моде полная свобода самовыражения. Это значит, что миксуется всё: эпохи, стили, фактуры. Каждый носит то, что откликается именно ему. Нет одного единственного верного образа. Я иногда сама иду по улице и чувствую, что попала на показ мод.
«То же самое произошло и с жизненными сценариями. Старые правила пытались скроить всех по одному лекалу: купи квартиру, даже если не хочешь, и страдай на нелюбимой работе. А как ответит зумер? Примерно так: "Простите, я лучше сниму лофт, пойду к психотерапевту, найду гибкий график работы и буду спокойно пить матчу". С точки зрения ментального здоровья их стратегия выглядит гораздо более жизнеспособной», — отметила Исаева.Она добавила, что зумеры не ломают систему — они пишут для неё новый, более человечный и гибкий код.