Зумеры стали чаще страдать от геморроя из-за рилсов и неправильного питания
Зумеры стали чаще страдать от геморроя из-за рилсов и неправильного питания. Как сообщает Telegram-канал SHOT, число обращений выросло вдвое за последние несколько лет.
Главная причина резкого роста заболеваемости — сидячий образ жизни. Ряд пациентов рассказывает, что проблемы начались у них после долгого просмотра видео в туалете. Среди других причин — неправильное питание и недостаток клетчатки в рационе, что способствует развитию геморроя.
Зумеры советуют друг другу не брать телефон в туалет и не засиживаться там. Врач-колопроктолог Роман Соркин рекомендует больше двигаться, пить воду и есть клетчатку. При боли или появлении крови он советует обращаться к специалисту, а не списывать всё на геморрой.
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