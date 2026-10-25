Зумеры снова бьют себя молотками по лицу ради «прокачки» внешности
Среди парней от 15 до 26 лет снова набирает популярность «бонсмэшинг». Как сообщает Telegram-канал Mash, участники тренда бьют себя молотком по скулам и подбородку и верят, что так кости начнут расти, а лицо станет мужественнее.
От такой практики уже пострадали более 100 человек, изредка к врачам обращаются пациенты до 45 лет. На деле удары приводят к серьёзным последствиям: один парень получил кровоизлияние, у другого онемела часть лица.
Сильные удары повреждают нервы, ломают челюсть и скулы, травмируют глаза и нарушают работу мимических мышц. Повторные травмы провоцируют фиброз — он оставляет уплотнения, рубцы и стойкую деформацию.
В тяжёлых случаях пострадавшим нужна операция, а чувствительность может не вернуться надолго.Бонсмэшинг вырос из луксмаксинга — идеи улучшить внешность любой ценой.
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