Зумеры снова бьют себя молотками по лицу ради «прокачки» внешности

25 октября 2026, 14:01

Врачи зафиксировали более 100 случаев травм из-за бонсмэшинга

Фото: Istock/pzAxe

Среди парней от 15 до 26 лет снова набирает популярность «бонсмэшинг». Как сообщает Telegram-канал Mash, участники тренда бьют себя молотком по скулам и подбородку и верят, что так кости начнут расти, а лицо станет мужественнее.