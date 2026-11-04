Мизулина по-зумерски поздравила россиян с Днем народного единства

04 ноября 2026, 11:03

Мизулина поздравила россиян с Днем народного единства фразой «мы всех могнем»

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм/ekaterina_mizulina)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поздравила россиян с Днем народного единства в молодежном стиле. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.





В публикации Мизулина пригрозила «всех могнуть». Перед этим она высмеяла заявление депутата Госдумы Виталия Милонова о том, что гражданам не стоит засорять язык этим словом.

«С Днем народного единства. Когда мы едины, мы всех могнем», — написала общественница.