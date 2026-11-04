Мизулина по-зумерски поздравила россиян с Днем народного единства
Мизулина поздравила россиян с Днем народного единства фразой «мы всех могнем»
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поздравила россиян с Днем народного единства в молодежном стиле. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.
В публикации Мизулина пригрозила «всех могнуть». Перед этим она высмеяла заявление депутата Госдумы Виталия Милонова о том, что гражданам не стоит засорять язык этим словом.
«С Днем народного единства. Когда мы едины, мы всех могнем», — написала общественница.Слово «могнуть» образовано от глагола to mog, который переводится как «затмевать» или «быть лучше». Выражение «я тебя могну» означает превосходство над другим человеком.
Фраза распространилась в соцсетях в 2026 году. Ее могут использовать при оценке как внешности — например, роста или привлекательности черт лица, — так и личностных качеств. По версии британского словаря Collins, глагол «могнуть» стал словом 2026 года.