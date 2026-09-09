«Не надо кутаться»: Врач назвала две крайности, которые осенью убивают иммунитет

09 сентября 2026, 12:31

Врач Сорока: перегрев и охлаждение убивают иммунитет осенью

Фото: istock/Ridofranz

Всем известно, что в межсезонье очень легко заболеть: перепады температуры и смена светового дня оказываются сильнее человеческого иммунитета. Можно ли избежать вирусов в переходный погодный период?





Врач-терапевт Екатерина Сорока в беседе с «Радио 1» разложила по полочкам, почему замерзать вредно, перегреваться — тоже опасно, и как эти две крайности вместе с осенним аппетитом превращают нашу жизнь в бесконечную борьбу с болезнями и лишними килограммами.





«Естественно, охлаждение организма, слизистых (в том числе носоглотки), создает условия для того, чтобы вирус попал и размножился в нашем организме. То есть холод снижает защитные ресурсы организма. Мы начинаем тратить энергию на то, чтобы согреться, туда направляется большая часть энергии. Особенно уязвимы те, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом: суставы начинают болеть при первом же переохлаждении», — объяснила она.

«Зачастую при перегреве и слишком плотной тёплой одежде люди начинают потеть, а потом вспотевшие попадают на сквозняки. Это тоже вредно. Единственный выход — баланс», — предупредила эксперт.