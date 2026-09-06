Патофизиолог перечислил главные угрозы для организма осенью
Врач Степанов: осень несёт риски переохлаждения, инфекций и авитаминоза
Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов обозначил основные сезонные угрозы для организма осенью.
В беседе с RT эксперт отметил, что резкое похолодание и влажность ускоряют теплопотерю.
«В связи с этим возможны переохлаждение, снижение иммунитета и развитие различных инфекционных заболеваний — в частности, аденовируса, риновируса, гриппа, парагриппа. Инфекции могут выражаться в появлении боли в горле, слезотечении, кашле, повышении температуры», — рассказал Степанов.Врач советует одеваться по сезону и носить маску в общественных местах. Второй риск — авитаминоз. Специалист рекомендует не отказываться от свежих овощей и фруктов, принимать витамины, пить отвар шиповника или ромашки. Эксперт отметил, что закаливание, например контрастный душ, помогает организму адаптироваться к холоду.