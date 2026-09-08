Врач Свон связал активную занятость после пенсии с сохранением памяти
Врач Норман Свон заявил, что полный отказ от привычной активности после выхода на пенсию способен ускорить ухудшение когнитивных функций. Он посоветовал сохранять интеллектуальную и социальную вовлеченность в любом возрасте. Об этом сообщает The Guardian.
По словам специалиста, работа дает мозгу регулярные задачи, требует осваивать новое и поддерживает контакты с людьми. Все эти факторы помогают дольше сохранять ясность мышления и память.
Свон уточнил, что пожилым людям не обязательно оставаться в прежней профессии. Полезной альтернативой станут волонтерские проекты, обучение, творческие занятия или любая деятельность, требующая усилий и концентрации.
«Пенсия на диване с Netflix — плохая идея», — отметил врач.
Он добавил, что заботу о мозге можно начать в любой момент. Для этого важно больше двигаться, придерживаться сбалансированного рациона и снижать влияние стресса, не погружаясь постоянно в тревожные мысли.