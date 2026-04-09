Достижения.рф

«Не надо нас пугать»: россиянам объяснили, как спасти урожай от арктического циклона без штрафов и «волшебных средств»

Садовод Туманов: спасти растения от холодов можно водой и простыней
Фото: iStock/amenic181

Весна в этом году не балует московский регион стабильностью: синоптики предупреждают о ледяном ударе арктического циклона, а деревья и кустарники уже распустили листья и готовятся к цветению. Что делать дачникам — жечь дымовые шашки, бежать за дорогими препаратами или просто наблюдать за погодой?



Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» развеял главные страхи и дал конкретные советы, которые не потребуют больших затрат.

«Садоводы много уже что высадили, некоторые даже начинают потихонечку урожай собирать. Я, например, уже чуть-чуть пощипал лука, который вышел из-под снега. Не надо нас пугать этими арктическими заморозками, ничего страшного не происходит — обычная нормальная весна», — сказал он.

Многие садоводы переживают, что нежные молодые листья погибнут безвозвратно. Однако Туманов объяснил, что у местных растений есть мощный запас прочности.

«У растений, которые живут в нашей климатической зоне, много защитных механизмов и страховок. Даже если полностью сейчас замёрзнут листочки — есть запасные, спящие почки. Ничего фатального не случится. Главная угроза — заморозки в фазу цветения, когда чернеет пестик. Но и здесь природа предусмотрела защиту», — пояснил садовод.

Старый дедовский метод окуривания дымом («дымление») эксперт категорически не рекомендовал, но совсем не из-за низкой эффективности. Причина — в современных реалиях и пожарных инспекторах.

«Сейчас в наших условиях дымление делать опасно. Пожарные инспекторы могут на дымочек прийти и наложить штраф. От 5000 на человека и до 100 000 на садоводческое товарищество. Поэтому лучше всё-таки не дымить. Если есть вода на участке — обрызгайте по максимуму все деревья. Пока на веточках, почках, цветах висят капельки воды — они не замёрзли. Это очень мощная, пусть и кратковременная, защита от раннеутреннего заморозка», — посоветовал Туманов.

Он добавил, что также можно соорудить любое укрытие из подручных материалов. Не обязательно бежать в магазин за агроволокном.

«Слазьте на чердак, там лежит огромная коллекция разных нужных вещей: куртки старые, простыни. Например, старая дырявая простыня мочится и накидывается на ветки. Она поможет сохранить цветы. Современный рынок предлагает множество препаратов, обещающих защиту от заморозков. Однако не стоит поддаваться на маркетинговые уловки, это может быть простая трата денег», отметил собеседник.
Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0