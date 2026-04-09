«Не надо нас пугать»: россиянам объяснили, как спасти урожай от арктического циклона без штрафов и «волшебных средств»

09 апреля 2026, 16:24

Садовод Туманов: спасти растения от холодов можно водой и простыней

Весна в этом году не балует московский регион стабильностью: синоптики предупреждают о ледяном ударе арктического циклона, а деревья и кустарники уже распустили листья и готовятся к цветению. Что делать дачникам — жечь дымовые шашки, бежать за дорогими препаратами или просто наблюдать за погодой?





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» развеял главные страхи и дал конкретные советы, которые не потребуют больших затрат.





«Садоводы много уже что высадили, некоторые даже начинают потихонечку урожай собирать. Я, например, уже чуть-чуть пощипал лука, который вышел из-под снега. Не надо нас пугать этими арктическими заморозками, ничего страшного не происходит — обычная нормальная весна», — сказал он.

«У растений, которые живут в нашей климатической зоне, много защитных механизмов и страховок. Даже если полностью сейчас замёрзнут листочки — есть запасные, спящие почки. Ничего фатального не случится. Главная угроза — заморозки в фазу цветения, когда чернеет пестик. Но и здесь природа предусмотрела защиту», — пояснил садовод.

«Сейчас в наших условиях дымление делать опасно. Пожарные инспекторы могут на дымочек прийти и наложить штраф. От 5000 на человека и до 100 000 на садоводческое товарищество. Поэтому лучше всё-таки не дымить. Если есть вода на участке — обрызгайте по максимуму все деревья. Пока на веточках, почках, цветах висят капельки воды — они не замёрзли. Это очень мощная, пусть и кратковременная, защита от раннеутреннего заморозка», — посоветовал Туманов.