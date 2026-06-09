«Не надо ориентироваться по мху»: Спасатель рассказал, как не заблудиться в лесу и дождаться помощи

09 июня 2026, 18:49

Спасатель Щетинин: в лес всегда нужно идти в яркой одежде

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Если купальный сезон уже официально открыт, то походы в лес за грибами и ягодами тоже входят в моду. Но, по мнению спасателей, многие жители Подмосковья недооценивают риски.





Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» рассказал, что главная опасность не в кострах, а в том, чтобы потеряться.





«Если у нас объявлен особый противопожарный режим, то заходить лишний раз в лес и разводить там костры, отдыхать, жарить шашлыки запрещено. В лесу, как только отошли вы буквально на 10, 15, 20 метров, можете запросто потеряться. Настолько плотные заросли бурелома», — сказал он.

«Алгоритм действий для заблудившегося прост: первое — не паниковать. Второе — сразу звонить 112. Ни в коем случае не надо бегать, изображать из себя скаута, идущего по по мху. У нас не такие большие леса, как тайга. Спасатели с добровольцами, лесники придут на помощь. Диспетчеры 112 могут определить координаты звонящего с его разрешения», — объяснил Щетинин.