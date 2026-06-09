«Не надо ориентироваться по мху»: Спасатель рассказал, как не заблудиться в лесу и дождаться помощи
Спасатель Щетинин: в лес всегда нужно идти в яркой одежде
Если купальный сезон уже официально открыт, то походы в лес за грибами и ягодами тоже входят в моду. Но, по мнению спасателей, многие жители Подмосковья недооценивают риски.
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» рассказал, что главная опасность не в кострах, а в том, чтобы потеряться.
«Если у нас объявлен особый противопожарный режим, то заходить лишний раз в лес и разводить там костры, отдыхать, жарить шашлыки запрещено. В лесу, как только отошли вы буквально на 10, 15, 20 метров, можете запросто потеряться. Настолько плотные заросли бурелома», — сказал он.
Перед походом в лес спасатель посоветовал обратить внимание на мелочи: надеть яркую одежду, с собой взять небольшой рюкзачок с запасом воды, телефон и пауэрбанк. А также, если имеются хронические заболевания, необходимо положить запас лекарств.
«Алгоритм действий для заблудившегося прост: первое — не паниковать. Второе — сразу звонить 112. Ни в коем случае не надо бегать, изображать из себя скаута, идущего по по мху. У нас не такие большие леса, как тайга. Спасатели с добровольцами, лесники придут на помощь. Диспетчеры 112 могут определить координаты звонящего с его разрешения», — объяснил Щетинин.
По его словам, если телефон разбился, а помощь не пришла до темноты, нужно найти возвышенное место и организовать ночлег. Лучше не питаться ягодами, если они не знакомы.
«Если вы увидите людей, которые идут в ярких одеждах, в оранжевых жилетах или в синей форменной одежде, вас зовут — не надо с ними играть в прятки. Чтобы облегчить работу спасателям, перед уходом в лес всегда сообщайте родным маршрут и предполагаемое время возвращения, а если заблудились — слушайте звук: сирена пожарной машины слышна далеко, идти на звук — лучший шанс найти дорогу к людям», — резюмировал собеседник.