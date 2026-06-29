«Не навреди по-русски»: Юрист рассказал, почему 90% косметологического рынка ушло в тень

29 июня 2026, 14:09

Юрист Чернышук: за работу клиник без лицензии есть уголовная ответственность

Фото: iStock/Lacheev

В России бьют тревогу: из 123 проверенных организаций медицинской косметологии лишь 80 работают в правовом поле. Остальные либо не имеют лицензии, либо закупают препараты нелегально, либо существуют по серым схемам, оставляя пациентов без защиты. Общественники требуют ужесточить наказание для интернет-площадок и внедрить «умную» систему контроля за лекарствами. Однако медицинские юристы предупреждают: плодить новые законы бессмысленно, если старые не работают. В чем реальная причина хаоса на рынке красоты и как не стать жертвой нелегального врача?





Юрист медицинского права, руководитель коллегии юристов «Право наздоровье» Николай Чернышук в беседе с «Радио 1» отметил, что люди, обращаясь за медицинской помощью, имеют право ознакомиться с разрешительной документацией клиники. Например, в стоматологии есть ортодонты, терапевты, хирурги, и в лицензии должен быть прописан именно этот вид деятельности.





«Одной из самых распространенных уловок на рынке остается так называемая аренда медицинского оборудования. Пациент записывается в престижный центр, но на приеме его встречает "частник", который просто снимает помещение или кресло. Клиника при этом не несет никакой ответственности за его действия. Последствия для пациента очевидны: медицинская помощь будет оказана некачественно, вплоть до причинения вреда здоровью. Если человек захочет вернуть деньги, он получит ответ, что этот специалист является арендатором. Взыскать деньги с клиники не получится, нужно будет обращаться к физическому лицу. А физическое лицо в соответствии с законодательством не имеет права самостоятельно осуществлять медицинскую деятельность», — сказал он.

«Самостоятельно сам на себя врач не может получить лицензию. У нас в законодательстве такое не предусмотрено. Врачи проходят аккредитацию каждые 5 лет, сдают экзамены. Требования достаточно жесткие. Но их соблюдение гарантирует, что помощь будет качественной. Когда нарушаются эти требования, проблемы отражаются в первую очередь на пациентах, на их здоровье, на их жизни. При этом ситуация усугубляется тем, что в тени часто работают врачи с поддельными документами», — подчеркнул Чернышук.

«Процесс получения лицензии занимает до шести месяцев. Стоимость подготовки документов — порядка трехсот-пятисот тысяч рублей. Врачу лично получать её нет необходимости, потому что лицензия выдается на организацию. Минздрав проверяет соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям к оборудованию и образованию. По большому счету, это не так сложно», — поделился юрист.