Юрист рассказала, когда за сон на работе могут уволить
Юрист Шайдуллина: за однократный сон на рабочем месте сотрудника уволить нельзя
Работодатель имеет право уволить сотрудника, который регулярно спит на рабочем месте. Об этом предупредила юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.
По ее словам, рабочее время человек должен использовать исключительно в интересах компании. В этой связи попытки заняться своими делами, в том числе поспать, в рабочие часы могут привести к дисциплинарной ответственности.
«За однократный сон на рабочем месте сотрудника уволить нельзя. Однако, если его привлекли к дисциплинарной ответственности уже дважды, но он не исправился и снова уснул, может последовать увольнение за неоднократное нарушение трудовых обязанностей», — отметила Шайдуллина в разговоре с Москвой 24.
Юрист добавила, что во время обеденного перерыва человек имеет полное право пойти в магазин, перекусить в кафе и подремать.
Тем временем научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо уточнила в беседе с RT, что сон критически важен для работы иммунной системы. Так, во время сна организм вырабатывает мелатонин и пролактин, усиливающие производство и активность иммунных клеток, которые распознают и уничтожают в том числе опухолевые клетки.
«При хроническом недосыпе их эффективность падает. Также нарушается выработка антител, необходимых для формирования долговременного иммунитета. Недосып повышает уровень гормона стресса кортизола и провоспалительных цитокинов», — пояснила специалист.
Шуппо порекомендовала ложиться спать в 21:00—23:00, поскольку с 23:00 до 03:00 в организме активно синтезируется мелатонин. Этот гормон молодости замедляет процессы старения и способствует снижению уровня кортизола.