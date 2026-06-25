Юрист рассказала, когда за сон на работе могут уволить

25 июня 2026, 21:55

Юрист Шайдуллина: за однократный сон на рабочем месте сотрудника уволить нельзя

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Работодатель имеет право уволить сотрудника, который регулярно спит на рабочем месте. Об этом предупредила юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.





По ее словам, рабочее время человек должен использовать исключительно в интересах компании. В этой связи попытки заняться своими делами, в том числе поспать, в рабочие часы могут привести к дисциплинарной ответственности.





«За однократный сон на рабочем месте сотрудника уволить нельзя. Однако, если его привлекли к дисциплинарной ответственности уже дважды, но он не исправился и снова уснул, может последовать увольнение за неоднократное нарушение трудовых обязанностей», — отметила Шайдуллина в разговоре с Москвой 24.

«При хроническом недосыпе их эффективность падает. Также нарушается выработка антител, необходимых для формирования долговременного иммунитета. Недосып повышает уровень гормона стресса кортизола и провоспалительных цитокинов», — пояснила специалист.