«Не ныряйте из сауны в прорубь»: Россиянам рассказали, как правильно входить в пост

18 февраля 2026, 18:43

Диетолог Соломатина: нельзя резко переходить на постную пищу

Фото: iStock/Anton Skripachev

23 февраля у православных начинается Великий пост. Но если до этого всю Масленицу вы ели блины со сметаной и вареньем, а в понедельник решили резко «сесть на капусту», организм может взбунтоваться.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» предупредила: пост требует подготовки, иначе можно заработать интоксикацию и проблемы с ЖКТ.





«Если человек не подготовлен, резкий переход на растительную пищу — это стресс. Наш микробиом привык жить на обработанной еде. В кишечнике размножились бактерии, которые любят "вкусненькое", а полезных бактерий, ждущих пищевые волокна, мало. И тут мы на сваливаем на них гору клетчатки. Результат — вздутие, метеоризм, а в худшем случае — интоксикация и диарея», — сказала она.

«Пост возник не просто так. Наши предки после зимы всегда имели ограниченный рацион: квашеная капуста да солонина. Организм сам требовал перезагрузки. Сейчас у нас круглый год привозные овощи, но эволюционно мы не изменились. Пост — это перенастройка физиологии и нейронных связей», — объяснила Соломатина.

«Постепенно убирайте животный белок, добавляйте больше растительного белка, овощей и круп. Не делайте, как те, кто бросается в прорубь из сауны. Если вы не закалены, такие эксперименты опасны. Так и с едой: всему своё время и подготовка», — резюмировала эксперт.