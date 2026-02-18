Врач Ямилова озвучила главную опасность пельменей
Врач Ямилова: пельмени опасны для здоровья из-за насыщенного жира и соли
Чрезмерное употребление пельменей опасно для здоровья из-за состава полуфабриката. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент Института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Ямилова.
Основные угрозы для здоровья, по словам специалиста, связаны с избытком насыщенного жира и соли в фарше. Эти нутриенты должны присутствовать в рационе в ограниченном количестве, так как они повышают риск развития ряда патологий, способных снизить качество и продолжительность жизни.
«Кроме того, тесто для пельменей, особенно покупных, состоит из муки высшего сорта. Она лишена пищевых волокон, потребление которых, наоборот, должно быть увеличено в ежедневном рационе», — рассказала специалист.
Диетолог подчеркнула, что пищевые волокна играют важную роль в профилактике различных заболеваний, в том числе патологий желудочно‑кишечного тракта. Отметим, 18 февраля отмечается Всемирный день пельменей.