Врач Ямилова озвучила главную опасность пельменей

18 февраля 2026, 03:56

Врач Ямилова: пельмени опасны для здоровья из-за насыщенного жира и соли

Фото: iStock/tbralnina

Чрезмерное употребление пельменей опасно для здоровья из-за состава полуфабриката. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент Института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Ямилова.





Основные угрозы для здоровья, по словам специалиста, связаны с избытком насыщенного жира и соли в фарше. Эти нутриенты должны присутствовать в рационе в ограниченном количестве, так как они повышают риск развития ряда патологий, способных снизить качество и продолжительность жизни.



«Кроме того, тесто для пельменей, особенно покупных, состоит из муки высшего сорта. Она лишена пищевых волокон, потребление которых, наоборот, должно быть увеличено в ежедневном рационе», — рассказала специалист.