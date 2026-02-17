Подмосковный гастроэнтеролог Пехотина назвала лучшие блинные начинки на Масленицу

17 февраля 2026, 14:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

С наступлением Масленичной недели нельзя забывать, что традиции полезно совмещать с заботой о здоровье. Такое мнение высказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина. Она составила рейтинг лучших начинок для блинов.





По словам специалиста, идеальный блин должен содержать достаточно белка и клетчатки, чтобы не вызывать резких скачков сахара в крови и обеспечить длительную сытость.

«Самые сбалансированные варианты – творог от двухпроцентной до пятипроцентной жирности в сочетании с йогуртом, отварное мясо птицы, нежирная рыба, яблочное пюре без сахара, тушёные овощи – кабачки или тыква. Добавление зелени или шпината обогатит начинку витаминами и сделает её полезнее», – пояснила Пехотина.

«Людям с хроническими заболеваниями стоит подходить к выбору начинок особенно внимательно. При диабете откажитесь от варенья и сладких кремов в пользу белково-овощных сочетаний с низким гликемическим индексом. При гипертонии минимизируйте количество соли, исключите копчёности. При повышенном холестерине не употребляйте икру, жирную сметану и сливки», – отметила специалист.