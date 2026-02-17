Подмосковный гастроэнтеролог Пехотина назвала лучшие блинные начинки на Масленицу
С наступлением Масленичной недели нельзя забывать, что традиции полезно совмещать с заботой о здоровье. Такое мнение высказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина. Она составила рейтинг лучших начинок для блинов.
По словам специалиста, идеальный блин должен содержать достаточно белка и клетчатки, чтобы не вызывать резких скачков сахара в крови и обеспечить длительную сытость.
«Самые сбалансированные варианты – творог от двухпроцентной до пятипроцентной жирности в сочетании с йогуртом, отварное мясо птицы, нежирная рыба, яблочное пюре без сахара, тушёные овощи – кабачки или тыква. Добавление зелени или шпината обогатит начинку витаминами и сделает её полезнее», – пояснила Пехотина.Как подчеркнула врач, самые тяжёлые для пищеварения сочетания – жиры с быстрыми углеводами. Их лучше избегать за праздничным столом. Это сгущённое молоко, жирные кремы на сливочном масле, жареный бекон, колбасы и майонезные заправки. Всё это нагружает поджелудочную железу и вызывает изжогу.
Опасны и слишком солёные продукты – рыба, маринады и большое количество сыра. Они задерживают в организме жидкость и могут вызвать скачок артериального давления.
«Людям с хроническими заболеваниями стоит подходить к выбору начинок особенно внимательно. При диабете откажитесь от варенья и сладких кремов в пользу белково-овощных сочетаний с низким гликемическим индексом. При гипертонии минимизируйте количество соли, исключите копчёности. При повышенном холестерине не употребляйте икру, жирную сметану и сливки», – отметила специалист.Для пожилых людей и детей лучше всего применять начинки с мягкой консистенцией – печёное яблоко, банан, творог или мясо индейки.
Елена Пехотина также посоветовала соблюдать очередность. Начинать трапезу лучше с блинов с белковой или овощной начинкой, а сладкие оставить на десерт. К тому же традиционно калорийные начинки можно облегчить: сметану заменить густым йогуртом, а копчёную рыбу – слабосолёной или запечённой.