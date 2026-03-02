«Не нужно дополнительно платить»: Россиянам объяснили новые правила провоза ручной клади с 1 марта

02 марта 2026, 11:16

Авиаэксперт Горбачев: с 1 марта сверх 10 кг можно провозить цветы и одежду

Фото: iStock/yacobchuk

Долгое время правила провоза ручной клади в России напоминали лоскутное одеяло: каждая авиакомпания устанавливала свои требования, что нередко приводило к конфликтам на стойках регистрации. Теперь Министерство транспорта внесло ясность, дополнив 80-й приказ. С 1 марта в России вступили в силу поправки к Федеральным авиационным правилам, расширяющие список вещей, которые можно брать в ручную кладь сверх нормы бесплатно.





Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт Гражданской авиации» Виктор Горбачёв в беседе с «Радио 1» напомнил, что базовый норматив остается незыблемым.





«Норматив устанавливался федеральными авиационными правилами — 10 кг и всё. А за большее нужно было дополнительно платить. Но с 1 марта разрешили сверх 10 кг провозить цветы, верхнюю одежду, детское питание, лекарства, костыли, товары из Duty Free и другие предметы, при условии, что они помещаются на багажной полке или под креслом», — сказал он.

«Если ты приобрёл товар уже внутри, так сказать, в "стерильной зоне", — пожалуйста, покупай. С собой-то ты не понесешь ничего запрещенного, это не разрешено. География перелетов здесь роли не играет, а национальная принадлежность перевозчика — ключевой фактор. Это касается только наших компаний, то есть дополнение к федеральным авиационным правилам. А для иностранцев — они могут установить какие-то свои правила. Это к ним не относится», — объяснил Горбачев.

«Если каждый будет набирать с собой ещё дополнительно всё подряд, то наверх ты ничего не положишь — места не хватит. И вещи будут мешать тебе же под сиденьем», — высказался генеральный директор Ассоциации «Аэропорт Гражданской авиации».