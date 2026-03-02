В парке усадьбы Кривякино День кошек отметили благотворительной акцией и концертом

02 марта 2026, 11:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск в первый день весны отметили День кошек. Там прошло праздничное мероприятие «МАРТовские КОТики в ПАРКе», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.