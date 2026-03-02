В парке усадьбы Кривякино День кошек отметили благотворительной акцией и концертом
В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск в первый день весны отметили День кошек. Там прошло праздничное мероприятие «МАРТовские КОТики в ПАРКе», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Во время праздника состоялась благотворительная акция в поддержку приюта для бездомных животных «Мамонтёнок». Посетители могли помочь приюту и познакомиться с его обитателями.
Для посетителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. В парке работали интерактивные площадки и фотозоны, ярмарка изделий ручной работы и народных промыслов. Желающие могли принять участие в росписи масштабной раскраски, посетить тематические мастер-классы. Кульминацией праздника стала творческая активность «АртКот» по авторской росписи деревянных фигур.
Концертную программу на главной сцене представили театр ростовых кукол «Софит», образцовый детский танцевальный коллектив «Каприз» и вокальный коллектив «Гамма» центра «Фантазия». Для детей провели игровую программу.
