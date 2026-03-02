На подмосковном портале госуслуг стартовал второй этап внедрения ИИ

02 марта 2026, 11:35

оригинал Фото: mediabankmo.ru

В Подмосковье искусственный интеллект обучают автоматически извлекать нужные данные из документов, прикреплённых к заявлениям на региональном портале. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





В прошлом году успешно завершился первый этап проекта по ИИ-распознаванию документов на портале и сразу же стартовал второй. Технология охватила 315 услуг и научилась определять свыше 700 типов документов.



На первом этапе нейросеть распознавала простые документы, а в начале второго научилась определять сложные и нетиповые, – например, договоры купли‑продажи, банковские выписки и товарные накладные.

«Теперь нейросеть будет распознавать данные в документах, вытаскивать их и передавать сотруднику. Больше не нужно будет искать информацию вручную – данные сразу попадут в Системы межведомственного электронного взаимодействия в удобном виде для формирования запросов и решений. В текущем году планируем завершить второй этап внедрения ИИ в наши услуги», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.