На подмосковном портале госуслуг стартовал второй этап внедрения ИИ
В Подмосковье искусственный интеллект обучают автоматически извлекать нужные данные из документов, прикреплённых к заявлениям на региональном портале. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
В прошлом году успешно завершился первый этап проекта по ИИ-распознаванию документов на портале и сразу же стартовал второй. Технология охватила 315 услуг и научилась определять свыше 700 типов документов.
На первом этапе нейросеть распознавала простые документы, а в начале второго научилась определять сложные и нетиповые, – например, договоры купли‑продажи, банковские выписки и товарные накладные.
«Теперь нейросеть будет распознавать данные в документах, вытаскивать их и передавать сотруднику. Больше не нужно будет искать информацию вручную – данные сразу попадут в Системы межведомственного электронного взаимодействия в удобном виде для формирования запросов и решений. В текущем году планируем завершить второй этап внедрения ИИ в наши услуги», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.При заполнении онлайн-заявки на портале госуслуг Подмосковья пользователь загружает сканы необходимых документов. Искусственный интеллект сразу распознаёт и анализирует их. Правильные файлы отмечаются галочкой, а если есть неверные, высвечивается подсказка заявителю. Благодаря этому исправить ошибку можно ещё до отправки заявки в ведомство. Это снижает количество отказов в предоставлении услуг.
Кроме того, ИИ-технология ускорила работу и избавила от рутины сотрудников ведомств, которые раньше вручную скачивали все приложенные документы, проверяя их состав и правильность. Теперь они лишь открывают заявление, убеждаются, что все документы на месте, и регистрируют его. Далее заявление переходит на следующий этап.