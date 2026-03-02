Россиян предупредили об уловках мошенников на сайтах по трудоустройству
Заведующий Лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил о мошенниках, создающих сайты-двойники для поиска работы.
В беседе с RT Силаев заявил, что злоумышленники предлагают соискателям оплатить «доступ к базе работодателей» или внести «страховой депозит».
«Люди теряют деньги, а иногда и данные карт в попытке найти работу. Визуально это выглядит как настоящий сайт, но адрес в строке браузера будет другой. Самый надёжный способ — никогда не переходить по ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или рекламы в соцсетях, если вы не уверены в источнике на 100%», — сообщил аналитик.Эксперт рекомендовал проверять возраст домена, изучать отзывы и обращать внимание на предупреждения браузера. Силаев подчеркнул: официальные площадки никогда не берут деньги за отклик на вакансию. Любые просьбы оплатить «доступ» или «обучение» указывают на мошенников.