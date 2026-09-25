«Не нужно думать позитивно»: Психолог объяснила, как меньше тревожиться
С наступлением осени многие замечают, как привычный ритм жизни меняется, а вместе с ним — и внутреннее состояние. Дни становятся короче, нагрузка накапливается, а неопределённость ощущается острее. В такие периоды особенно важно научиться отделять реальные заботы от тревожных мыслей, которые достраивают картину до пугающих сценариев, видеть границы своего влияния на ситуацию и не тратить силы на то, что находится вне контроля. При этом стоит помнить, что спокойствие зависит не только от того, что происходит вокруг, но и от того, как мы заботимся о себе: о своём теле, сне, информационной среде и умении возвращаться в настоящее.
Психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» заявила, что тревога усиливается не только из-за неприятных событий, но и из-за того, как мозг их интерпретирует.
«Поэтому полезно учиться замечать тревожные мысли, проверять их на наличие достоверных фактов и заменять катастрофические прогнозы на более реалистичные. Не нужно заставлять мозг “думать позитивно” — нужно учить его думать реалистично», — сказала она.
По словам эксперта, важно помнить: тревога живёт не только в мыслях — на неё влияют ещё тело, сон, уровень стресса, гормональный фон и недостаток витаминов.
Как меньше тревожиться:
- Не путайте факты и тревожные мысли: спросите себя, происходит ли это или вы представляете худший вариант?
- Смотрите, на что вы можете повлиять: если можете что-то сделать — делайте. Если нет — не тратьте силы на постоянные переживания.
- Ограничьте тревожные новости: проверяйте их дозированно, а не весь день без остановки.
- Возвращайте себя в настоящее: поговорите с собой и спросите, что сейчас происходит и что поможет успокоиться сегодня.