«Не нужно думать позитивно»: Психолог объяснила, как меньше тревожиться

25 сентября 2026, 16:01

Психолог Юданова: чтобы меньше тревожиться, нужно возвращать себя в настоящее

Фото: iStock/fizkes

С наступлением осени многие замечают, как привычный ритм жизни меняется, а вместе с ним — и внутреннее состояние. Дни становятся короче, нагрузка накапливается, а неопределённость ощущается острее. В такие периоды особенно важно научиться отделять реальные заботы от тревожных мыслей, которые достраивают картину до пугающих сценариев, видеть границы своего влияния на ситуацию и не тратить силы на то, что находится вне контроля. При этом стоит помнить, что спокойствие зависит не только от того, что происходит вокруг, но и от того, как мы заботимся о себе: о своём теле, сне, информационной среде и умении возвращаться в настоящее.





Психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» заявила, что тревога усиливается не только из-за неприятных событий, но и из-за того, как мозг их интерпретирует.





«Поэтому полезно учиться замечать тревожные мысли, проверять их на наличие достоверных фактов и заменять катастрофические прогнозы на более реалистичные. Не нужно заставлять мозг “думать позитивно” — нужно учить его думать реалистично», — сказала она.