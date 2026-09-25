Психолог Никулин объяснил, можно ли считать лайк в соцсетях изменой
Психолог Константин Никулин считает, что отметка «нравится» под чужой публикацией сама по себе не говорит о неверности партнера. Такое действие чаще отражает привычку листать ленту или реакцию на привлекательное фото, а не намерение начать романтические отношения.
В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что лайк можно сравнить с коротким взглядом на симпатичного человека. По его словам, пользователи нередко ставят реакции автоматически, не вкладывая в них личный смысл.
Никулин добавил, что сильная обида из-за активности партнера в соцсетях часто связана с тревогой, неуверенностью в себе или страхом потерять внимание близкого человека. Причину конфликта стоит искать в качестве отношений и уровне доверия между людьми.
Психолог посоветовал парам заранее обсудить правила общения в интернете. Вместо претензий он рекомендовал говорить о собственных чувствах и прямо объяснять, какого внимания не хватает в отношениях.
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