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Психолог Никулин объяснил, можно ли считать лайк в соцсетях изменой

Психолог Никулин: один лайк другому человеку нельзя считать изменой
Фото: iStock/Halfpoint

Психолог Константин Никулин считает, что отметка «нравится» под чужой публикацией сама по себе не говорит о неверности партнера. Такое действие чаще отражает привычку листать ленту или реакцию на привлекательное фото, а не намерение начать романтические отношения.



В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что лайк можно сравнить с коротким взглядом на симпатичного человека. По его словам, пользователи нередко ставят реакции автоматически, не вкладывая в них личный смысл.

Никулин добавил, что сильная обида из-за активности партнера в соцсетях часто связана с тревогой, неуверенностью в себе или страхом потерять внимание близкого человека. Причину конфликта стоит искать в качестве отношений и уровне доверия между людьми.

Психолог посоветовал парам заранее обсудить правила общения в интернете. Вместо претензий он рекомендовал говорить о собственных чувствах и прямо объяснять, какого внимания не хватает в отношениях.

Дарья Осипова

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