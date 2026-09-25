Психолог Никулин объяснил, можно ли считать лайк в соцсетях изменой

25 сентября 2026, 10:28

Психолог Никулин: один лайк другому человеку нельзя считать изменой

Фото: iStock/Halfpoint

Психолог Константин Никулин считает, что отметка «нравится» под чужой публикацией сама по себе не говорит о неверности партнера. Такое действие чаще отражает привычку листать ленту или реакцию на привлекательное фото, а не намерение начать романтические отношения.