Психолог назвала причины слез после тренировки
Психолог Екатерина Пахолкина рассказала, что плач после занятий в спортзале может стать реакцией организма на резкую смену эмоционального и физического состояния.
По словам специалиста, интенсивная нагрузка влияет на уровень кортизола — гормона стресса. Его снижение способно спровоцировать эмоциональную разрядку уже после завершения упражнения. На настроение влияет и выброс эндорфинов: избыток ярких ощущений иногда приводит к слезам облегчения или радости.
Пахолкина в беседе с NEWS.ru добавила, что спорт помогает выпустить чувства, накопившиеся на фоне тревоги, раздражения и переживаний. Напряжение нередко проявляется через мышечные зажимы, а движение позволяет человеку пережить катарсис и освободиться от подавленных эмоций.
Еще одним фактором психолог назвала переутомление. Чрезмерная нагрузка истощает нервную систему и ослабляет контроль над переживаниями. При падении уровня глюкозы в крови возможны резкие перемены настроения, заключила эксперт.
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