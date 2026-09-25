Психолог назвала причины слез после тренировки

25 сентября 2026, 09:21

Психолог Пахолкина: люди плачут после занятий спортом из-за гормонального взрыва

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Психолог Екатерина Пахолкина рассказала, что плач после занятий в спортзале может стать реакцией организма на резкую смену эмоционального и физического состояния.