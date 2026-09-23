«За хаосом может стоять стресс»: психолог объяснила причины беспорядка

23 сентября 2026, 17:10

Психолог Скрипачёва: беспорядок дома не всегда говорит о лени

Фото: Istock / PeopleImages

Беспорядок в доме не всегда связан с ленью или нежеланием заниматься бытовыми делами. За хаосом могут стоять психологические причины, рассказала RT кандидат психологических наук, доцент и практикующий психолог Елена Скрипачёва.