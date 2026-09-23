«За хаосом может стоять стресс»: психолог объяснила причины беспорядка
Беспорядок в доме не всегда связан с ленью или нежеланием заниматься бытовыми делами. За хаосом могут стоять психологические причины, рассказала RT кандидат психологических наук, доцент и практикующий психолог Елена Скрипачёва.
По словам специалиста, часто проблемы с уборкой сопровождают депрессивные состояния. На их фоне снижается психомоторная активность, поэтому человеку становится сложно выполнять даже привычные действия — например, мыть посуду, принимать душ или поддерживать порядок.
Причиной беспорядка также могут стать сильный стресс, посттравматическое расстройство или хроническая усталость. В таких ситуациях эмоциональные и физические ресурсы уходят на преодоление переживаний, и на бытовые задачи сил уже не остаётся.
У подростков хаос в комнате иногда становится способом выразить протест. Такое поведение, по словам Скрипачёвой, может быть связано в том числе с тем, что в детстве на ребёнка слишком часто перекладывали ответственность за уборку.
При этом существует и так называемый «творческий» беспорядок. Специалист отмечает, что у художников, программистов, архитекторов и учёных за внешним хаосом нередко всё равно стоит определённая система, понятная самому человеку.
Однако постоянный беспорядок может влиять и на эмоциональное состояние. По словам психолога, мозг воспринимает большое количество разбросанных вещей как визуальный шум, из-за чего человеку сложнее концентрироваться и расслабляться. Это может сопровождаться тревожностью, внутренним напряжением, самокритикой и чувством стыда.
Обратить особое внимание на ситуацию стоит, если вместе с бытовым хаосом появляются потеря интереса к жизни, проблемы со сном и аппетитом, пренебрежение гигиеной или человек перестаёт нормально пользоваться кухней и ванной из-за накопившейся грязи и вещей. В таком случае, считает специалист, стоит обратиться за профессиональной помощью.
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