«Не нужно ругать»: Кинолог рассказал, почему собака лежит на вещах хозяина, когда его нет

10 апреля 2026, 11:01

Кинолог Голубев: для собаки вещи хозяина служат антистрессом

Очень часто хозяин, возвращаясь домой, обнаруживает следующую картину: собака лежит не на положенном месте, в лежанке, а уютно свернулась калачиком среди брошенной на диване одежды. И как бы комфортно человек ни обустраивал питомцу убежище, его неизменно тянет к вещам. В чем причина такой зависимости?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что человеческие вещи – это настоящий антидепрессант, успокоительное для собак.





«Именно по той же причине часто в домике питомцев оказываются наши тапки, носки. Это не вредность, тем более не мщение (мстить животные не умеют) — в подобном поведении есть своё разумное объяснение», —объяснил эксперт.

Ароматерапия

Является ли это отклонением?

А если я не хочу, чтобы собака лежала на вещах?

Другие причины привязанности к вещам

«Когда вы проявляете недовольство несколько часов спустя после свершившегося действия, питомец просто не поймет, в чем провинился. Во-вторых, такая его форма самоуспокоения является нормой, и, ругая, вы только усугубите стресс. Убедитесь, что собаке хватает физических и когнитивных нагрузок: уходя из дома, предложите ей новые интересные игрушки, которыми она сможет себя занять. Можно также включить спокойную фоновую музыку — и тогда временное расставание пройдет более мягко», — отметил Голубев.