«Не нужно ругать»: Кинолог рассказал, почему собака лежит на вещах хозяина, когда его нет
Кинолог Голубев: для собаки вещи хозяина служат антистрессом
Очень часто хозяин, возвращаясь домой, обнаруживает следующую картину: собака лежит не на положенном месте, в лежанке, а уютно свернулась калачиком среди брошенной на диване одежды. И как бы комфортно человек ни обустраивал питомцу убежище, его неизменно тянет к вещам. В чем причина такой зависимости?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что человеческие вещи – это настоящий антидепрессант, успокоительное для собак.
«Именно по той же причине часто в домике питомцев оказываются наши тапки, носки. Это не вредность, тем более не мщение (мстить животные не умеют) — в подобном поведении есть своё разумное объяснение», —объяснил эксперт.
АроматерапияЛюди тоже любят успокаиваться с помощью ароматических свечей или эфирного масла. А собаке достаточно запаха любимого человека. Не забываем, что обоняние у питомцев в тысячи раз лучше нашего, поэтому запахи так важны для четвероногих друзей. Что лучше всего сохраняет наш аромат? Наши вещи. Поэтому у собак возникает такая зависимость от гардероба хозяина — одежда человека просто успокаивает их.
Является ли это отклонением?В целом, когда собака в ваше отсутствие лежит на ваших вещах, это считается мягкой формой сепарационной тревоги. То есть такое поведение допускается. Если питомец не портит вещи, а лишь спит на них, это нормальный способ справиться с временным расставанием.
А если я не хочу, чтобы собака лежала на вещах?Конечно, есть и обратная сторона медали: шерсть на вещах, запах животного. Если вы не хотите, чтобы питомец лежал на вашей одежде, необходимо самостоятельно создать безопасный «якорь». Наверняка у вас есть старая ненужная футболка, которую уже пора выбросить. Не спешите избавляться от вещи — отдайте ее своей собаке, положите в лежанку. Либо поносите, помните мягкую игрушку, чтобы она пахла вами. Такой вариант тоже подойдет.
Другие причины привязанности к вещамЕсть и более очевидная причина: возможно, собаке просто более комфортно лежать на ваших вещах. Может, ее лежанка слишком жесткая, либо пол холодный. Проверьте, чтобы место для отдыха было комфортным, создайте там некое подобие мягкого гнезда. Задействуйте для этого по возможности и свои старые вещи.
По словам кинолога, не нужно ругать питомца за такое поведение, потому что это бессмысленно.
«Когда вы проявляете недовольство несколько часов спустя после свершившегося действия, питомец просто не поймет, в чем провинился. Во-вторых, такая его форма самоуспокоения является нормой, и, ругая, вы только усугубите стресс. Убедитесь, что собаке хватает физических и когнитивных нагрузок: уходя из дома, предложите ей новые интересные игрушки, которыми она сможет себя занять. Можно также включить спокойную фоновую музыку — и тогда временное расставание пройдет более мягко», — отметил Голубев.